輝達台灣總部選定士北科 是否落腳新壽T17、18產發局回應了

輝達執行長黃仁勳今日終於宣布，台灣總部將設在台北的北士科。至於是否選定新光人壽的T17、T18用地？產發局長陳俊安說，士北科有許多市有土地，會與輝達再進一步確認。

陳俊安表示，北市府誠摯歡迎輝達選擇在台北設立總部。由於士北科有許多市有土地，會與輝達確認後才會進一步討論。

針對是否選址議論的新光人壽T17、T18。知情人士透露，目前仍待輝達討論，如果是T17、T18則會有與新光履約等程序，但若選定T12則是要設定地上權的程序。

據了解，黃仁勳說，輝達的台灣總部可以稱為輝達的「星群」，透露物色地點時，所有市長都對輝達很好，輝達也做了不錯的交易，笑稱有點貴就是了。