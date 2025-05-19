輝達宣布與台積、鴻海及台灣政府 聯手打造AI基礎建設

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日在專題演說提出以NVLink為基礎，連接144顆Blackwell晶片，攜手多數由台灣生態系聯合打造超大型虛擬AI核心的圖形處理器（GPU）。他並宣布，輝達將與台積電、鴻海集團、國科會合作，在這裡打造第一座大型AI超級電腦，作為台灣AI基礎設施和 AI 生態系統的基石。

黃仁勳表示，這個巨大GPU架構，是以NVLink 連接72片Blackwell晶片，也就是144個GPU晶片，組成一個巨大GPU。提供14.4TB每秒的全互連頻寬。NVLink主干組成定製的盲配背板，整合5000條銅線路，傳輸130TB每秒的全互連頻寬。

黃仁勳口中的超大型虛擬GPU，將於由OPEN AI和軟銀及甲骨文等共同打造的星際之門（Stargate）導入，為建造這項巨大資料中心，黃仁勳秀出正在興建的照片，並透露來自全球的零件陸續抵達，包括鴻海、緯創、廣達、戴爾、華碩、技嘉、HPE、Supermicro及其他合作夥伴，由技術精湛的技師組裝成機櫃級的AI超級電腦。總計120萬個零件、3.2公里銅線路、130兆個電晶體，重量達1800公斤。

黃仁勳表示，這是輝達Blackwell為打造AI超級電腦做出重要貢獻。他強調，從第一個電晶體蝕刻於晶圓，到最後一顆螺栓鎖緊Blackwell封裝，每一步都承載著輝達合作夥伴的奉獻、精準及工藝。

黃仁勳說，Blackwell不僅是科技奇蹟，也是台灣科技生態系驚人成就的見證。我們對共同取得的成就感到無比驕傲。他盛讚台灣真的很了不起，並對著台下的台灣合作夥伴說，「感謝有你們」。

他指出，台灣不只是為世界打造超級電腦，也正在為台灣打造人工智慧（AI）。他宣布，富士康、台灣政府、NVIDIA 和台積電將合作，在這裡打造第一座大型AI超級電腦，作為台灣AI基礎設施和AI生態系統的基石。

他強調，提出建構台灣AI基礎設備和AI生態系統是因為每一位學生、每一位研究人員、每一位科學家、每一家新創公司、每一家大型企業，像台積電本身就投入大量 AI 與科學研究。同樣地，富士康也在機器人領域進行大量的工作。現場有許多其它公司，也都在做機器人和AI研究。擁有世界級的AI基礎設施對台灣真的非常重要。

這一切都是為了打造一款非常大型的晶片。歸功於Blackwell 讓輝達能夠創造這樣令人驚嘆的系統。這是由和碩、QCT、緯創等打造，並與富士康、技嘉和華碩共同研發，整個系統的目標就是將那些巨大的 Blackwell 晶片，結合成一顆超大晶片。