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輝達攜手鴻海、台積電、國科會 打造台灣AI基礎建設

中央社／ 台北19日電
台北國際電腦展（COMPUTEX）20日將登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日上午在台北流行音樂中心進行首場主題演講，聚焦AI新未來。中央社
台北國際電腦展（COMPUTEX）20日將登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日上午在台北流行音樂中心進行首場主題演講，聚焦AI新未來。中央社

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講中，宣布將與鴻海、國科會（NSTC）、台積電合作，為台灣打造AI基礎建設。

黃仁勳表示，台積電已經進行大量的AI和科學研究；鴻海在機器人技術方面做了大量工作，還有許多其他公司正在進行AI與機器人相關研究。因此，在台灣打造世界一流的AI基礎設施非常重要。

黃仁勳今天在演講中，多次提到台灣。一開始他就以Hello Taiwan開場，表示他的爸媽今天都來到現場，凸顯與台灣的連結，之後隨即秀出去年COMPUTEX演講中引起廣泛討論的台灣地圖與供應鏈合作夥伴。

輝達在中場也精心製作一段影片，述說台灣合作夥伴在輝達GB200 AI伺服器從晶片到系統各環節，所扮演的關鍵角色，黃仁勳並高喊Thank youTAIWAN。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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