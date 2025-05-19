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黃仁勳談AI三大階段 物理AI將成新趨勢

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。歐新社
輝達執行長黃仁勳。歐新社

黃仁勳說，AI工廠能生產符元（token），token是AI的基礎運算單位，具有極高價值。公司會開始討論上一季、上個月生產了多少token。他1993年創立輝達時，估計晶片業市場規模有3億美元，但如今AI工廠的市值遠高於此，以上兆美元計算。

他接下來談到AI，12年前的AI初始時是感知型AI（perception AI），這類AI模型能辨識模式、語言、影像。而到了過去五年，眾人大談生成式AI，這類AI不只能理解，還能生成文字、圖像、翻譯等。比方說給聊天機器人ChatGpt一段文字，機器人會回覆。

但AI不僅止於此，還要循序推理、解決未曾見過的問題，並能模擬出多項方案，即具備思維鏈（chain-of-thought）等功能。這類新AI稱為代理式AI（Agentic AI），能針對目標，制定步驟，思考最佳處理方式，加以執行。代理型AI可能會做研究、使用工具、找其他代理IA合作，來處理問題。簡而言之，代理式AI能思考並採取行動，未來將有極大發展。

下個階段的AI是物理AI（又譯實體AI、Physical AI），這類AI了解真實世界、因果關係，並了解物體恆存的概念，也就是如果球滾到車下，不代表球從此消失，只是現在看不到。能理解實體世界，對這類AI極為重要，可以打造出機器人。

他也在台上秀出華碩代工的GeForce RTX5060顯卡、及微星筆電，也介紹輝達的Cuda-X函式庫，這類函式庫更適合用於加速運算，能讓AI用於5G/6G網路、量子運算、氣象預測、深度學習。他預測未來的超級電腦都將有中央處理器（CPU）和量子處理器（QPU)。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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