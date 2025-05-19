黃仁勳宣布 台灣總部設在北士科

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳19日宣布，輝達的台灣辦公室「Nvidia Constellation」將設立在台北市的北投士林科技園區（北士科）。

黃仁勳說，輝達台灣辦公室將設立在「北投士林」。他也表示，人形機器人是下個數兆美元產業，台灣引領AI工業革命的開端，台達電、緯穎、和碩、鴻海、技嘉、廣達、緯創及台積電都以輝達的Omniverse平台，打造「數位孿生」（digital twin），以縮減規劃與作業時間，並減少生產缺陷。