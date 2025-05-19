黃仁勳：台灣總部在北士科

記者簡永祥/攝影

輝達執行長黃仁勳今日終於宣布，台灣總部將設在台北的北投士林即北士科。

黃仁勳說，輝達的台灣總部可以稱為輝達的「星群」。他說「我們其實一直在物色地點，所有的市長都對我們很好，我想我們也做到不錯的交易」，不過「有點貴，就是了」，他笑稱，畢竟頂級的不動產就是頂級的。

【中央社╱台北19日電】

輝達（NVIDIA）海外總部選址備受矚目，輝達執行長黃仁勳今天在台北國際電腦展（COMPUTEX）的專題演說中正式宣布將落腳台北北投士林。

黃仁勳表示，台灣現在的辦公室太小，但公司成長很快，輝達有很多很棒的工程師，所以要找一個新家，一個更大的辦公室。

先前傳出輝達已和新光人壽有所接觸，可望落腳北士科T17、T18為海外企業總部，黃仁勳今天宣布為士林北投，雖未明確講出北士科，但地點符合，應可確定落腳處。

另方面，輝達也持續招兵買馬，近期開出全球上千個職缺，其中在台灣釋出94個職缺，名列全球第2，僅次於美國，顯示黃仁勳對於台灣的重視。根據輝達官網，這波徵才計畫橫跨美洲、歐洲、東北亞及東南亞。