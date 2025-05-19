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黃仁勳：台灣見證輝達成就 創造新市場須從這裡開始

中央社／ 台北19日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上午在台北流行音樂中心擔綱今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）首場主題演講。聯合報系記者林俊良/攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上午在台北流行音樂中心擔綱今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）首場主題演講。聯合報系記者林俊良/攝影

人工智慧（AI）晶片大廠輝達NVIDIA）執行長黃仁勳今天演講指出，輝達進軍台灣超過30年，在台灣有很多珍貴合作夥伴及朋友，見證了輝達的成就，「我們處於電腦生態系的中心」，這是世界上最重要產業之一，當創造新市場時，就必須從這裡開始。

黃仁勳今天上午發表台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講，在台北流行音樂中心的滿場觀眾掌聲中走上舞台，分別用英文和中文說HelloTaiwan、「大家好嗎」，並指出很高興來到這裡，今天他的父母也在現場。

他用現場螢幕展示台灣合作夥伴的企業標誌，並表示今天會分享產業正處於什麼階段、未來要往哪個方向邁進，也會公布一些令人振奮的新產品，如何帶來新的市場、驅動新的成長，還有如何與很棒的合作夥伴共同開發新的生態系。

他說，輝達不只是一間科技公司，更是一間基礎架構公司，對外清楚描繪發展路線圖，讓大家可以開始打造自己的資料中心，輝達了解自己是一家AI基礎架構公司，可以滿足全球需求。

黃仁勳表示，10年後回過頭看，AI將已經整合到生活中各個面向、各個公司和各個產業，「我們需要AI無所不在」，AI就像網際網路還有電力一樣。輝達打造AI資料中心，正確說應該是AI工廠，只要提供它能量或電力，就會生產出非常有價值的東西，也就是Tokens（運算單元）。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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