黃仁勳：實體AI是機器人時代來臨的基石

輝達執行長黃仁勳指出，代理性AI能像人類一樣行事：接到目標後，分步分析，推理最佳行動方案，考慮後果，然後開始執行計畫。計畫可能包含研究、操作工具、或向其他AI代理協作。代理性AI本質上是「理解、思考、行動」。這正是機器人技術的核心，代理性AI即是數位化的機器人。未來幾年，這一領域將變得非常重要。

黃仁勳說，過去五年來，大家一直在談論生成式人工智慧。人工智慧不僅能理解，還能創造。它可以從文字到文字生成，我們在聊天機器人中經常使用這種功能；從文字到影像、文字到影片、影片到文字、影像到文字，幾乎任何形式都能轉換。

這就是人工智慧最令人驚奇的地方—我們發現一個通用函數近似器，一個通用翻譯器。它能將任何東西翻譯成另外的任何東西，只要能將信息片段「切分」並表示出來。現在，已達到了一個非常重要的人工智慧層級。

生成式人工智慧帶給人們一次性學習的AI。你給它文字，它就回應文字。兩年前，當人們首次接觸聊天機器人時，這是驚人的突破。它能預測下一個字詞、下一個動詞。然而，智慧遠不只從大量資料學習的能力。

智慧還包括推理的能力，能解決從未見過的問題。分步驟拆解問題，運用規則和定理來解決未知的難題，模擬多種選項並權衡它們的利弊。你可能聽過的一些技術，例如「思維鏈」（chain of thought）讓AI分步解答，或「思維樹」（tree of thought）提出多條解題路徑，這些都是推動AI推理能力的技術。

令人驚奇的是，一旦擁有推理能力，還搭配感知能力，例如多模態閱讀PDF文件、檢索資料和使用工具，人們就擁有了具備代理性的AI。這種代理性AI能像人類一樣行事：接到目標後，分步分析，推理最佳行動方案，考慮後果，然後開始執行計畫。計畫可能包含研究、操作工具、或向其他AI代理協作。

代理性AI本質上是「理解、思考、行動」。這正是機器人技術的核心，代理性AI即是數位化的機器人。未來幾年，這一領域將變得非常重要，我們已經見證巨大進展。

下一波技術進展是「物理AI」—能理解現實世界的規律，如慣性、摩擦、因果關係。例如，如果我滾一個球經過汽車底部，依速度不同，球可能會滾到汽車另一邊，但球不會憑空消失，這就是物體恆存性。你可以推理，若前面有桌子，若想繞到桌子另一側，最佳方式是繞過或傾身穿過桌子下方，而不是直接穿透。能推理解決這類物理問題，對下一階段的AI至關重要，稱之為物理AI。

在這個案例中，你會看到僅透過提示，讓AI生成影片，藉此訓練自駕車面對不同場景。舉例來說，它能生成狗、鳥和人，起初是以世界圖像為基礎。下一階段，可將推理系統、生成系統、物理AI整合，並賦予它們實體化的載體—也就是機器人。試想，你可以提示AI生成一段「伸手拿起瓶子」的影片，自然也可想像指示機器人伸手拿瓶子。當代AI已具備這種能力。

輝達正在構建的電腦，將使這一切成為可能，它在特性上與過去大不相同。三年前，名為Hopper的革命性電腦問世，徹底改變了人們對AI的認知，成為全球最受歡迎且知名的電腦之一。過去幾年，輝達致力於開發新一代電腦，以實現推理時間擴展，簡言之就是極速思考。因為思考時，大腦會產生大量令牌（tokens），反覆迭代思想後再給出答案。過去一次產生答案的「一擊式AI」，將轉變為能不斷思考推理的AI，這需要大量運算力。

因此，輝達創建了一個名為Grace Blackwell的新系統。Grace Blackwell 做了好幾件事情。它具有擴展能力。擴展（scale up）是指將一台電腦變成一台巨型電腦。擴充（scale out）則是將多台電腦連接在一起，在多台電腦上同時完成工作。擴充比較容易，擴展則極其困難。打造超越半導體物理限制的大型電腦非常艱難，而這正是 Grace Blackwell 所做的事情。

目前Grace Blackwell已經進入全面量產階段，但同時也必須承認這過程非常具有挑戰性。儘管 Blackwell 系統基於 HGX，並自去年年底開始全面投產，且自今年2月起開始提供服務，輝達現在才真正開始將所有 Grace Blackwell 系統上線。這些系統每天都會在各地陸續上線。它已在 Core Read 平台上使用了數周，許多雲服務提供商（CSP）已經在使用。