黃仁勳：輝達變身基建公司 AI將如電力、網路無所不在

黃仁勳在演說中解釋輝達演進史，輝達一路從晶片公司、系統公司、資料中心公司，變身為AI基礎建設公司。

輝達在資料中心時期，了解到超大規模資料中心，需要許多處理器共同運作，以處理數百人提出的問題。這需要完全不同的架構，電腦內部需要能夠相互溝通，於是在2019年收購邁倫科技（Mellanox），把整個資料中心變成單一運算單位。現代電腦是一整座資料中心，不僅是個人電腦（PC）、伺服器。

接著來到AI基建時期，過去從未有科技公司，以五年為單位勾勒前景，提前公布未來產品，多數公司都將此視為機密。但輝達發現自己不僅是科技公司，也是基建公司。由於基建規劃時間長，需要取得土地、融資等，必須先對產品有所認知。輝達公布極為詳盡的未來藍圖，讓全球業者能開始興建資料中心。所有地區、所有產業、所有企業，都得打造AI基建。

這有如第一次工業革命時，電力出現，全球需要打造新基建，隨後網路問世，又成了新的基建，存在於世界各地。接下來AI將成新基建。現在大家可能難以理解，但十年後回顧，會發現AI與所有事物整合，各處都需要AI。

AI和電力、網路一樣，需要工廠。輝達如今正在打造AI工廠，AI工廠不只是傳統的資料中心，而是截然不同的東西，應該稱為AI工廠。