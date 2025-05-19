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Nvidia黃仁勳：Q3升級到GB300 將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上午在台北流行音樂中心擔綱今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）首場主題演講。記者林俊良/攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上午在台北流行音樂中心擔綱今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）首場主題演講。記者林俊良/攝影

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳19日在台北發表演說，表示Grace Blackwell NVL 72全力生產中，今年第3季將升級到GB300，並且宣布將為台灣打造第一台巨型AI超級電腦。

輝達特別製作一部介紹Blackwell晶片與機櫃系統誕生過程的電影，從台積電的一片矽晶圓開始，提到台積電的Cowos先進封裝技術，也提到鴻海集團的協助，並且感謝廣達與和碩等其他台灣供應商的貢獻，主軸為「感謝台灣」。

黃仁勳表示，台灣不只為全世界打造超級電腦，他也宣布將攜手鴻海集團、台灣政府及台積電，為台灣打造首部巨型AI超級電腦。

他在發表演說時表示，AI有兩種，其一為代理式AI（agentic AI）基本上是一種數位形式的機器人，能夠思考與行動，另一種是物理AI，為了解世界的AI，了解因果與疾病，輝達仰賴NVLink等技術，擴大繪圖處理器（GPU）的平行運算規模，並且展示重70磅（約31.8公斤）的NVLink Spine，重申「買愈多、賺愈多」。

黃仁勳表示，加速運算並不是通用用途運算，他並介紹輝達各種加速運算平台，包括5G與6G連網、天氣預測、基因數據等用途，以及台積電也在運用的cuLitho。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說。圖擷取自輝達直播畫面
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說。圖擷取自輝達直播畫面
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹代理式AI。圖擷取自輝達直播畫面
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹代理式AI。圖擷取自輝達直播畫面
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說。圖擷取自輝達直播畫面
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說。圖擷取自輝達直播畫面
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹各種加速運算平台。圖擷取自輝達直播畫面
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹各種加速運算平台。圖擷取自輝達直播畫面
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹物理AI。圖擷取自輝達直播畫面
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹物理AI。圖擷取自輝達直播畫面

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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