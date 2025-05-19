黃仁勳：輝達不再是單純科技公司 重塑新定位為AI基礎架構公司

眾所矚目的輝達執行長黃仁勳專題演講，今天上午登場。黃仁勳宣示，歷史上，沒有任何公司，尤其是科技公司，能長達五年公開其未來發展路線圖，並將計畫視為高度機密。然而，「我們意識到NVIDIA已不僅是科技公司，更是基礎設施公司」。

他表示，整個世界已經根本改變。「從1993年我創立公司之初，當時我在判斷市場機會大小，得出NVIDIA的商機巨大，達到300億美元。從一個300億美元的晶片產業，到價值約一兆美元的資料中心機會，再到現在規模將以兆美元計量的AI工廠與AI 礎設施產業。這是我們將要迎向的令人振奮的未來」。

黃仁勳說，輝達來台灣已超過30年，多年來，大家見證了NVIDIA的成長，見證了輝達完成許多令人振奮的成就，並一路以來與他並肩合作。今天，他將談論產業現況與未來方向，發表令人期待且驚喜的新產品，開拓並創造全新的市場與成長機會，也會討論優秀的夥伴關係，以及如何共同發展這個生態系統。

黃仁勳表示，正如大家所知，我們正處於電腦生態系統的核心，這是全球最重要的產業之一。當新的市場必須被創造時，合乎邏輯的是，我們必須從這個電腦生態系統的中心開始創造它。他準備了一些大家可能無法預料的驚喜。他也會談到人工智慧（AI）和機器人。

黃仁勳表示輝達起初是一家晶片公司，目標是創造全新的運算平台。2006年推出CUDA，徹底改變了運算的方式。十年後的2016年，意識到一種全新的運算方法已經到來，這種新方法需要從技術堆疊的每一層重新發明。處理器是新的，軟體堆疊是新的，系統理所當然也是新的。

因此，輝達發明了一套新系統。在2016年GTC大會宣布該系統的當天，「沒有人理解我在說什麼，也沒有人為我鼓掌」。這套系統名為 DGX-1，輝達把第一套系統捐給一個非營利組織 OpenAI，並開啟了AI革命。

幾年後，輝達意識到這種新型的軟體運作方式—現在稱為人工智慧—與傳統軟體運行方式完全不同。過去許多應用程式是在大型資料中心的少數處理器上運行，稱之為「超級存儲」。而這種新型應用則需大量處理器協同工作，為數百萬人提供查詢服務，資料中心架構因此根本不同。

輝達發現網路傳輸有兩種形式，一為南北向（North-South），用於控制存儲、管理控制點及對外連接；另一種則是東西向（East-West），是電腦彼此通訊以解決問題。輝達認定Mellanox是東西向高性能運算和大規模分散式處理領域中最佳的網路公司，此公司與NVIDIA密不可分且非常珍貴，於2019年被輝達收購。

輝達將整個資料中心轉換成一個運算單元。「你們可能聽過我說，現代電腦就是一整個資料中心。資料中心即是運算單元，不再僅是個人電腦或是單台伺服器，而是整個資料中心在運行同一個工作。作業系統也將隨之改變。」

這段資料中心的轉型歷程已廣為人知。過去三年，大眾已見識到輝達正在構建的一些想法，以及如何開始重新認識自己的公司。歷史上，沒有任何公司，尤其是科技公司，能長達五年公開其未來發展路線圖，並將計畫視為高度機密。然而，「我們意識到NVIDIA已不僅是科技公司，更是基礎設施公司」。

如何規劃基礎設施？土地、機櫃、電力，所有必要的基礎設施，全球各地如何融資？「如果不知道我要打造什麼，怎麼可能做到這些呢？因此，我們以相當詳盡的方式描述公司路線圖，讓全世界的人都能參考並開始建立資料庫」。

輝達現在是一家AI基礎設施公司，全球各地、各個產業及企業都會建構這樣的基礎設施。這些基礎設施其實類似第一次工業革命初期出現的電力系統，當時的喬治·西屋（Westinghouse）、西門子（Siemens）等人意識到電力將帶來全新基礎建設，這些設施成為社會基礎設施核心，這就是今日的電力網路。

「數十年後，我們這一代人認識到另一種新的基礎設施—資訊基礎設施。起初沒有人能理解，但後來我們發現它就是網際網路，連結著萬物。現在出現了全新的基礎設施，建立於前兩者之上，那就是智慧基礎設施。」

「我知道現在說智慧基礎設施可能讓人難以理解，但我保證十年後你會回頭看，會發現AI已融入一切，並且是所有地區、產業、國家與企業不可或缺的一環。AI 成為這個基礎設施的一部分。這種基礎設施，就像網際網路和電力一樣，需要工廠，而這些工廠正是我們今日所打造的。」

黃仁勳表示，這不再是過去的資料中心，一個價值一兆美元，提供資訊與儲存功能，支援企業資源規劃（ERP）系統和員工的資料中心。雖有淵源，但將發展出完全不同的新型態，與傳統資料中心截然分離。

這些AI資料中心實際上是AI工廠，將能量轉化為極具價值的產出。這些產出被稱為「代幣」。公司開始討論上季和上月他們產出多少代幣，未來不久，還會討論每小時產出多少代幣，就像所有工廠一樣。