施崇棠：AI工廠是下一次工業革命 要光速進行

華碩董事長施崇棠今天表示，AI工廠是下一次的工業革命，要推進這樣的革命，要以光速進行。他強調品質與可靠性的重要性，AI伺服器充滿大量繪圖處理器（GPU）來最大化模型的浮點運算，持續推進最先進科技的高頻寬、高頻率，希望可以做到訊號完整度。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳主題演講今天登場，輝達在黃仁勳演講前安排直播訪問活動，包括台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑、施崇棠、廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令及趨勢科技共同創辦人暨執行長陳怡樺等人受訪。

施崇棠說，華碩工程師樂於迎接挑戰，能夠解決客戶困難，那些都已在華碩工程師的DNA中，並樂在其中。他強調，AI方案主要目標是希望整合AI在各面向，包括業務、雲端到邊緣，華碩的強項是全球有超過2000個據點，可以服務全球。

施崇棠強調，很多人可能錯誤解讀DeepSeek一些相關內容，其實可以呼應黃仁勳對於AI工廠的願景。一些蒸餾相關技術等，可以讓一些非常小的模型能夠發揚光大，未來的世界可能會充滿AI相關思維，AI發想可能以各種形式出現，可能在個人電腦（PC）或小型裝置上。

楊麒令表示，AI工廠是一個非常有趣的主題，廣達已經盡力去了解AI工廠的意義，並跟內部團隊合作，軟硬體都互相協作，AI工廠其實就是設計將願景轉變成現實。

他說，AI工廠的核心是AI基礎設施，包括伺服器、儲存設備、管理工具等。開放的夥伴關係，一起貢獻這個生態系；從商業角度來看，必須要滿足客戶需求。

楊麒令表示，廣達工程團隊與輝達開始合作，是做DGX，第一個GPU伺服器，2014年至2015年推出；2021年後開始合作開發下一代HGX伺服器，還針對第一級雲端服務供應商（CSP）客戶開發AI伺服器，連接輝達與CSP客戶。

楊麒令說，廣達與輝達合作，對雙方來說都有非常的大幫助，當然對輝達也是一大挑戰，輝達所有合作夥伴都面臨很大的挑戰，新產品線需要花很多時間達到成熟。每次黃仁勳提出想法，整個工程團隊都會想說，真的要這樣做嗎，也擔心新的技術可能不夠成熟，但輝達團隊應變能力非常好。