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台北電腦展：黃仁勳用中文高喊「大家好」 稱輝達超級電腦引發AI革命
輝達執行長黃仁勳19日在台北電腦展發表演說，他一開場就活力十足地衝上舞台，用中文高喊「大家好」，並說父母也到場聆聽。
他推崇台灣在電腦領域的重要性，表示電腦是全球最重要的產業之一，台灣是電腦生態系統的中心。有鑒於此，需要開創新市場時，必須從台灣開始。他同時透露這次演說將有驚喜，並會談到人工智慧（AI）、機器人等。
黃仁勳說，自己參加台北電腦展30年了，這個領域出現劇烈轉變，輝達剛成立時是晶片公司，想打造新運算平台，2006年輝達推出Cuda運算平台，徹底改變了電腦的運作方式，2016年發現有新的運算方式，需要新處理器和軟體，為此發布DGX-1超級電腦，但當時沒人知道他在說什麼。他隨後把DGX-1捐給OpenAI，開啟了AI革命。
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