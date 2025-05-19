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Nvidia黃仁勳用中文高喊大家好 承諾會談AI、機器人 還會有驚喜！
美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳19日在台北發表演說，一開場高喊「Hello Taiwan」，用中文說「大家好嗎」，並表示父母也到場在觀眾席。
黃仁勳表示，處於電腦生態系的核心，今天有一些驚喜，承諾會談到AI和機器人。他一開始先介紹輝達的緣起，從一家晶片開始，目標是打造運算平台，後來察覺新的運算途徑正在出現，現在輝達已成為AI基礎建設公司，未來AI將整合到所有層面，各方面都需要AI。
他表示，現在用資料中心形容AI是錯誤的描述，這些資料中心其實是「AI」工廠，產業將從規模3億美元的晶片業，壯大為規模1兆美元的資料中心產業，在AI工廠，規模將以兆美元計。
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