黃仁勳驚喜現身暖場直播 Computex 2025首場主題演講登場

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）20日揭幕，19日首場重磅主題演講由輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳領銜，預定上午11點正式登場。不過，在主講開始前，現場特別安排一場小型對談直播暖場，包括台積電（2330）執行副總經理暨共同營運長秦永沛、華碩（2357）董事長施崇棠、廣達（2382）創辦人暨董事長林百里以及聯發科（2454）執行長蔡力行皆親自到場參與，引發關注。

出乎意料的是，原本預期仍在進行演講準備的黃仁勳，也於直播對談中短暫現身。他表示，這場直播安排的初衷，是希望緩解過往觀眾入場等待時間過長的問題，讓與會者在進場前也能透過精彩對談，先一步感受活動氛圍。

黃仁勳18日稍早於演講彩排前接受媒體聯訪時亦透露，本次主題演說將帶來多項新品發表，內容涵蓋新一代硬體、系統平台及軟體工具，同時也會談及NVIDIA在台灣的營運藍圖與相關投資計畫。

外界高度期待本場演講揭示的技術走向與NVIDIA在AI領域的最新布局，勢必成為今年Computex焦點。