海外總部確定落腳北市？ 蔣萬安現身北流聽黃仁勳演講

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加台北國際電腦展，今天上午11時在台北流行音樂中心主題演講。據了解，原本今天上午無公開行程的台北市長蔣萬安，今天上午10時40分也將到北流，參加NVIDIA CEO Keynote speech黃仁勳演講。

由於外界關注黃仁勳今天在北流的演說，可能宣布輝達海外總部的地點，蔣萬安上午新增行程到北流參加黃仁勳演講，更讓外界好奇，是否輝達海外總部確定落腳北市。 輝達執行長黃仁勳。本報資料照片 。記者吳康瑋／攝影