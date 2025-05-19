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海外總部確定落腳北市？ 蔣萬安現身北流聽黃仁勳演講
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加台北國際電腦展，今天上午11時在台北流行音樂中心主題演講。據了解，原本今天上午無公開行程的台北市長蔣萬安，今天上午10時40分也將到北流，參加NVIDIA CEO Keynote speech黃仁勳演講。
由於外界關注黃仁勳今天在北流的演說，可能宣布輝達海外總部的地點，蔣萬安上午新增行程到北流參加黃仁勳演講，更讓外界好奇，是否輝達海外總部確定落腳北市。
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