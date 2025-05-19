黃仁勳主題演講開講 這些產業大咖全來了
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳擔綱今年台北國際電腦展首場主題演講，11點開講，包括台積電（2330）共同營運長秦永沛、鴻海（2317）董事長劉揚偉、廣達（2382）董事長林百里、副董梁次震、聯發科（2454）執行長蔡力行、華碩（2357）董事長施崇棠、和碩（4938）董事長童子賢、雲達總經理楊麒令等產業大咖都現場參與。
黃仁勳18日在演講彩排前受訪時也預告，演講中將發表一些新產品、系統及軟體，並會提到一些台灣總部相關規畫。
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