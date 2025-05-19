黃仁勳主題演講前暖身活動 華碩施崇棠、廣達楊麒令現身

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳擔綱今年台北國際電腦展首場主題演講，在11點開講前有小型對談直播，包括華碩（2357）董事長施崇棠、雲達總經理楊麒令等都現場參與。

雖然黃仁勳應該正進行演講準備，但他也突然短暫現身在對談直播中，提到主要是之前讓大家排隊進場與等待時間較長，因此規畫這樣的演講前對談直播讓大家收看。

黃仁勳18日在演講彩排前受訪時也預告，演講中將發表一些新產品、系統及軟體，並會提到一些台灣總部相關規畫。