美超微梁見後將在「這飯店」開講！輝達黃仁勳確定登台助陣
伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後即將於19日下午親自現身台北文華東方酒店，為團隊年度活動「Supermicro Innovate」發表主題演講，分享資料中心與AI伺服器領域的最新趨勢，而合作夥伴輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳也將作為「特邀嘉賓」到場，並將在梁見後進行精彩分享時，親自登台為老友助陣，預計兩人除了有望再現經典的同框畫面之外，市場也傳出兩人屆時將攜手發表最新的「數據中心構建模組解決方案（DCBBS）」的消息，吸引各界目光關注。
美超微是一家應用優化伺服器解決方案領導廠商，涵蓋的應用市場包括AI、物聯網（IoT）、伺服器、儲存、軟體以及綠色運算解決方案，在AI領域與輝達、英特爾（Intel）以及超微（AMD）等指標大廠，建立了緊密策略夥伴關係。而台廠供應鏈與美超微為合作關係者，包括緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）等，走勢都相當強勁，而總裁梁見後與科技產業界多位大老都有深厚的交情，而「AI教父」輝達創辦人黃仁勳與梁見後更是擁有深厚的交情，並且兩人在去年、及前年的台北電腦展上，也都曾為彼此的演說登台助陣、因此兩人是否再度同框也成為各界關注的重點。
美超微於今年2月補齊會計年度2024年與2025年，首兩季的財務報告以來，便不斷傳出各種利多，帶動整體走勢持續增長，而執行長梁見後近日也代表團隊前往沙烏地阿拉伯，與中東資料中心公司DataVolt簽署合作協議，入手總金額達200億美元（約合新台幣6,070.65億元）的AI大單。而這也代表美超微在往後數年間，都將持續有來自中東地區的合作夥伴訂單挹注，而美超微此次在電腦展前，舉辦的「Supermicro Innovate」活動，主要是一場面向市場客戶的活動，每年大約都在同個時期舉辦，而今年創辦人梁見後將親自現身，揭曉一系列最新成果，也吸引關注。
美超微說明，Supermicro是應用優化型Rack-Scale解決方案的領先供應商，也持續站在人工智慧革命的前沿。隨著全球對先進人工智慧應用的需求不斷增長，團隊也堅信資料中心必須不斷的發展，以支援大量運算負載、關鍵任務工作負載和液體冷卻要求，同時又不能犧牲速度、正常運行時間或靈活性。而這次梁見後也將帶著最新的DCBBS（資料中心建構塊解決方案）現身，展現旗下深植AI資料中心的決心。
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