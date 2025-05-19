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黃仁勳電腦展主題演講即將登場 一早已排隊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

輝達執行長黃仁勳擔綱電腦展主題演講，一早現排隊入場隊伍。 圖／記者鐘惠玲攝影
輝達執行長黃仁勳擔綱電腦展主題演講，一早現排隊入場隊伍。 圖／記者鐘惠玲攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳擔綱今年台北國際電腦展首場主題演講，雖然19日上午9點半才開放入場，11點開講，但8點多已有人員排隊。

黃仁勳於上周五抵台，隔日已先宴請供應鏈大咖，並擔任世壯運開幕典禮聖火代表之一，18日在演講彩排前受訪時也預告，演講中將發表一些新產品、系統及軟體，並會提到一些台灣總部相關規畫。

外界預期，黃仁勳今天演講將鎖定AI個人電腦與伺服器、機器人等主題，甚至是量子電腦相關進展。

輝達執行長黃仁勳電腦展主題演講。圖／記者鐘惠玲攝影
輝達執行長黃仁勳電腦展主題演講。圖／記者鐘惠玲攝影
輝達執行長黃仁勳電腦展主題演講。圖／記者鐘惠玲攝影
輝達執行長黃仁勳電腦展主題演講。圖／記者鐘惠玲攝影

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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