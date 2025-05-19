直播／黃仁勳將現身北流開講！輝達台灣總部地點即將曝光
輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳19日將登上台北流行音樂中心（北流）舞台，替台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）發表主題演講（keynote）為大會正式揭開序幕，而市場最為關注的焦點「輝達台灣總部選址」預計也將於該演講中正式公布，黃仁勳近日受訪時，親自分享，團隊將在台灣找一塊地，並用來打造更大的辦公室，雖然目前「選址地點」仍尚未正式宣布，黃仁勳笑著預告「但在我的主題演講中，我可能會說。」吸引市場關注。
據悉，黃仁勳此次搭專機訪台安排的行程滿檔，他除了已在抵台首日（16日）與台積電（2330）董事長魏哲家碰面、進行餐敘外，也於17日在自己的愛店、懷舊台菜「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請多家台廠供應鏈夥伴，而他19日將登上北流舞台，親自為台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）發表主題演講，同時為活動揭開序幕，而他此次發表的演說主軸，將聚焦「AI最新的發展、輝達的新產品、AI系統及新軟體」等面向，而他也透露，有望於這次演說中，正式揭露「輝達台灣新總部」的選址位置。
針對建立新總部的原因，黃仁勳日前受訪時坦言，「輝達的台灣辦公室目前能使用的空間，已經變得越來越小了，事實上，輝達公司如大家所知，在各方面的發展仍都保持非常迅速，並且我們這裡有這麼多優秀的工程師，因此認為，必須為大家額外再找個新家、建立個更大的辦公室」面對媒體詢問實際地點會在哪裡？黃仁勳則表示，「台灣的任何地方都可以選擇，這裡有太多美麗的地方了」，並語帶保留的說「我的主題演講中，可能會說」。
事實上，有「AI教父」之稱的黃仁勳多年來都持續力挺台廠，而他此次搭機回台時，被媒體問到對台灣的看法，也大方回應，「即使全球面臨貿易協商、關稅與地緣政治挑戰，當這些重組與調整結束後，台灣仍將會是全球科技生態的中心，我對此非常肯定。這裡有太多聰明、有創新精神的公司，我完全相信台灣會持續蓬勃發展」。因此引發市場目光的關注。而他今日除了預計發表一系列AI的最新動態外，也將與產業專家一同探討AI與加速運算技術的最新突破與未來趨勢。
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