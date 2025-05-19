【專家之眼】AI無國界？從黃仁勳遊走美中台的神操作

近年來，NVIDIA執行長黃仁勳多次訪台，但截至目前，並無公開報導或官方聲明指出，他曾與總統賴清德以及其他台灣高層官員會晤。這顯示，商業領袖與政治人物之間的互動，往往受到多重因素影響，包括行程安排、訪問目的、政治敏感性以及個人選擇等。

此次黃仁勳在台灣的行程，主要聚焦於科技產業發展。他拜訪了多位科技界領袖，並參與多項相關活動。5月17日，他更驚喜現身於台北大巨蛋舉行的世界壯年運動會（世壯運）開幕典禮，擔任壓軸聖火代表，成為全場焦點。副總統蕭美琴亦臨時出席該活動並致詞，但於升旗與宣誓儀式後即離場，並未與黃仁勳同台，非比尋常。

儘管媒體先前曾報導，黃仁勳有可能與總統賴清德會面，討論協助台灣發展主權AI等議題，但他在最近受訪時明確表示，並無與總統見面的計畫，可見黃仁勳的政治敏感度，以免影響其在中國大陸的龐大業務。

相對的，2025年4月中旬，黃仁勳訪問北京，期間曾與多位中國高層官員與科技業界人士會面。此行正值美國政府宣布對中國加嚴半導體出口限制、禁止出口高階AI晶片的敏感時刻。黃仁勳藉由此行強調中國市場對NVIDIA的重要性，並尋求在新一輪中美科技競爭格局下，維繫與中國的合作關係。

在北京期間，黃仁勳會晤了國務院副總理何立峰，後者歡迎美資企業如NVIDIA持續深耕中國市場。黃仁勳則回應，對中國經濟前景充滿信心，並願意積極推動美中經貿合作。此外，他亦與中國AI企業「深度求索」（DeepSeek）創辦人梁文鋒會面，雙方探討針對中國市場設計下一代AI晶片的可能性，此舉被視為輝達深化對中國科技合作的重要一步。

在此次來台之前，黃仁勳還隨同川普總統訪問中東，期間達成多項重大的科技與經濟合作協議，對NVIDIA及其在全球AI市場的布局產生深遠影響。黃仁勳在中東的積極布局，顯示出他在全球AI市場中尋求多元合作的策略，並在美中科技競爭中保持平衡。這些舉措不僅強化了NVIDIA在全球的影響力，也對未來AI技術的發展方向產生深遠影響。

綜合觀察，黃仁勳近年的兩岸行程，反映出一位全球商業領袖在地緣政治夾縫中的權衡與務實。他在川普總統的積極支持下，一方面中國積極經營關係，同時還保持與台灣產業界的密切互動，美中台三面俱全，以維持其企業利益與區域市場的穩定布局。這也可反映出兩岸合作的重要性，以及台灣可以扮演的角色。