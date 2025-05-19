輝達CEO黃仁勳今演講大菜要上桌 機器人、量子電腦將成話題

台北國際電腦展（COMPUTEX）明（20）日開幕，科技業五大巨頭雲集，今（19）日由輝達執行長黃仁勳領頭發表首場主題演講。黃仁勳昨（18）日預告：「會有很多事情要宣布。」業界看好，將再掀起一波熱潮。

外界預期，黃仁勳今天專講將有「大菜上桌」，鎖定AI個人電腦與伺服器、機器人等主題，甚至是量子電腦相關等三大主軸最新進展。

黃仁勳昨日抵台第三天，對今天主題演講細節仍保密到家，僅透露將發表新產品、系統及軟體，並會提到一些台灣總部相關規畫。他昨天也前往明天專講地點台北流行音樂中心進行採排，坦言對專講「很緊張」，「我想我今晚不能去逛夜市了」，凸顯他對這場專講的重視。

圖／經濟日報提供

這次是黃仁勳繼2023年台北國際電腦展之後，再度擔綱開幕主題演講，去年他則是另行舉辦主題演講。

黃仁勳並透露：「會有很多事情要宣布，也會提及輝達這些年的改變、過去一年來AI的發展及現今能做到什麼地步。」

在2023年的開幕主題演講中，黃仁勳介紹輝達Hopper世代的產品與系統，還在現場上演千人帶動唱生成式AI作曲。如今該公司產品已經進入Blackwell世代，之前並公布下世代Rubin平台等未來三年的藍圖，外界也對他今天專講更是充滿期待。

除了備受矚目的雲端或邊緣加速運算、最新人形機器人應用，輝達在今年稍早的GTC大會中也首度推出量子日活動，並宣布會在波士頓建立加速量子運算研究中心。雖然可能還需發展一段時日，但已讓外界期盼，輝達投入量子運算相關領域開發，未來是否也能與台廠延續緊密的合作關係。

其他擔綱電腦展主題演講的業界重量級大咖還包括鴻海（2317）董事長劉揚偉、聯發科（2454）執行長蔡力行。

同時，英特爾這次也參加電腦展，行事低調的英特爾執行長陳立武雖然沒有在展中舉行主題演講，但明日也將現身該公司於台北舉辦的在台40周年晚宴。

另外，高通總裁暨執行長艾蒙、恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen等，也將發表主題演講。

安謀（Arm）則安排電腦展聯名活動，舉辦Arm前瞻技術高峰演講，由資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey開講。

超微也宣布將舉行新聞發布會，惟執行長蘇姿丰並未來台，由資深副總裁暨運算與繪圖事業群總經理Jack Huynh擔綱，並展示Ryzen及Radeon產品陣容的最新發展。