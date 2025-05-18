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黃仁勳驚聞簽名球被轉賣 笑回：只是小錢「不如送父母收藏」

中央社／ 台北18日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）18日晚間現身台北市餐廳用餐，親切替守候在外的民眾在包包上留下簽名。中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）18日晚間現身台北市餐廳用餐，親切替守候在外的民眾在包包上留下簽名。中央社

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），他今天下午在前往台北流行音樂中心為19日專題演講採排時說，「我很緊張，有很多新東西要宣布，AI系統的新布局、新產品，得去練一下」，並透露「明天才會去找張忠謀」。

黃仁勳今年再度來台參加台北國際電腦展，16日抵台後與台積電董事長魏哲家餐敘，17日宴請台灣供應鏈夥伴，隨後參加世壯運開幕式擔任科技代表點燃聖火。今天則在下榻飯店休息，直到下午3時30分左右才離開飯店。

至於晚間，黃仁勳前往知名川菜餐廳花娘小館與家人用餐。面對媒體詢問英特爾新任執行長陳立武已抵台，兩人是否見面，黃仁勳笑說，在加州就可以見面。

黃仁勳在離開晚餐餐廳時看到現場大批媒體與粉絲守候，特別留下來為大家簽名，離去時說，「我得回去睡覺了，明天還有電腦展重要演講，大家明天見！」

此外，黃仁勳下午離開飯店時，聽到在場記者提及「有人把你的簽名棒球放到網路上賣了」，黃仁勳露出驚訝表情並笑著回說：「什麼？不該賣的，應該自己留著，或給父母啊！那些只是小錢，賣了幹嘛呢？」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）18日晚間前往台北市「花娘小館」餐廳用餐，餐後在餐廳外幫粉絲簽名。中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）18日晚間前往台北市「花娘小館」餐廳用餐，餐後在餐廳外幫粉絲簽名。中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日晚間前往台北川菜餐廳「花娘小館」與家人用餐，父親黃興泰（右）出席。中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日晚間前往台北川菜餐廳「花娘小館」與家人用餐，父親黃興泰（右）出席。中央社

NVIDIA 輝達 黃仁勳

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