不只有Nvidia黃仁勳演講 彭博：Computex還有這四大看點

今年的台北國際電腦展（Computex）將於20日揭幕，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的主題演將率先於19日登場，成為眾所矚目焦點，但彭博資訊分析今年Computex還有其他四大看點。

晶片製造地域的轉移

美國總統川普希望晶片製造回流美國，業者也從善如流，承諾將大手筆投資，最知名者當屬全球晶圓代工龍頭台積電要加碼投資1,000億美元，其他供應鏈業者也都將加入投資美國的行列，而新的關稅更加快了投資計畫。

亞洲消費電子巨擘也可能在中東找到新機會。上周川普率領黃仁勳、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克及OpenAI執行長奧特曼等代表團出訪沙烏地阿拉伯，並達成許多協議，包括美方放寬對中東國家的晶片出口管制，凸顯中東地區在人工智慧（AI）領域的重要性與日俱增。

鴻海集團高調參展

鴻海集團今年將少見地高調參加Computex，董事長劉揚偉20日將發表主題演講，可能強調該公司作為AI伺服器組裝業者的角色愈來愈重要。彭博指出，鴻海集團在過去幾年的Computex，常由鴻佰科技（Ingrasys）等子公司代表參加。

鴻海集團正努力擺脫對組裝智慧手機等消費電子產品的依賴，並積極拓展電動車業務。鴻海集團也積極研發機器人，劉揚偉之前談及Computex的焦點時表示，「當然是AI加機器人」。

英特爾執行長陳立武領導下的新氣象

陳立武今年將不會以英特爾執行長的身分發表主題演講，但將積極安排和與會者開會，以掌握合作夥伴與客戶的看法，將致力說服台積電（TSMC）的客戶，英特爾的晶圓廠為可信的替代方案、也是可信賴的夥伴。

他最近表示，他每天會開多場會議，並安排兩到三場商務晚宴，試圖獲得改革英特爾的洞見。

AI投資是否帶來回報

超微（AMD）、輝達及高通（Qualcomm）都在去年的Computex把生成式AI的發展，比擬為網際網路誕生的重大變革，但消費者的反應卻沒這麼熱烈。研調機構IDC的數據顯示，去年年底購物旺季的智慧手機出貨量僅成長2.4%，個人電腦（PC）出貨量則僅小幅增長1.8%。

今年的與會者將面對AI何時能帶來回報的關鍵問題，並須化解市場對「AI泡沫」的疑慮。