聽新聞
0:00 / 0:00
黃仁勳談H20銷陸受管制 不會再推現有版降規晶片
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳17日表示，輝達專供中國大陸銷售的Hopper降規版H20晶片遭美國政府管制後，不會再對大陸市場推出Hopper系列其他版本的人工智慧（AI）晶片。
黃仁勳在民視播出的訪問中，被問到H20之後下一款專供大陸的晶片時說：「不是Hopper，因為Hopper不可能再修改了。」
黃仁勳一向強調大陸市場對輝達成長相當重要。在美國祭出對輝達H20晶片銷往大陸祭出新限制後，黃仁勳隨即訪問大陸。H20晶片是輝達唯一可以合法銷售到大陸的AI晶片。
路透本月曾報導，輝達計劃在未來兩個月內為大陸推出降規版H20晶片，以免大陸市場被華為等國內競爭對手分食。
黃仁勳也表示，美國政府過去對AI出口管制措施是錯誤的，重點應放在加強美國技術普及應用於全球。截至1月26日的會計年度，輝達有170億美元營收來自中國大陸，占整體營收13%。
針對輝達人工智慧（AI）晶片轉賣至中國大陸的疑慮，黃仁勳17日向彭博新聞表示，對輝達貿易夥伴有信心，目前沒有輝達半導體轉賣至中國大陸市場的證據。
黃仁勳說，輝達硬體大到不容易跨境走私，該公司客戶也了解法規並自我監控。輝達最新旗艦產品以整合系統形式銷售，最多可能包含72顆圖形處理器及36顆處理器，要價數百萬美元。
黃仁勳說：「沒有任何AI晶片轉賣的證據，這些系統既大又重，Grace Blackwell系統重量逼近二公噸，短期內無法把這套系統放進口袋或背包。
更重要的是，輝達產品銷往的國家和企業了解不允許轉賣，大家都想繼續採購輝達業內最先進技術，所以會以非常謹慎的態度自我監控。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言