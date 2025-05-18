黃仁勳談H20銷陸受管制 不會再推現有版降規晶片

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳17日表示，輝達專供中國大陸銷售的Hopper降規版H20晶片遭美國政府管制後，不會再對大陸市場推出Hopper系列其他版本的人工智慧（AI）晶片。

黃仁勳在民視播出的訪問中，被問到H20之後下一款專供大陸的晶片時說：「不是Hopper，因為Hopper不可能再修改了。」

黃仁勳一向強調大陸市場對輝達成長相當重要。在美國祭出對輝達H20晶片銷往大陸祭出新限制後，黃仁勳隨即訪問大陸。H20晶片是輝達唯一可以合法銷售到大陸的AI晶片。

路透本月曾報導，輝達計劃在未來兩個月內為大陸推出降規版H20晶片，以免大陸市場被華為等國內競爭對手分食。

黃仁勳也表示，美國政府過去對AI出口管制措施是錯誤的，重點應放在加強美國技術普及應用於全球。截至1月26日的會計年度，輝達有170億美元營收來自中國大陸，占整體營收13%。

針對輝達人工智慧（AI）晶片轉賣至中國大陸的疑慮，黃仁勳17日向彭博新聞表示，對輝達貿易夥伴有信心，目前沒有輝達半導體轉賣至中國大陸市場的證據。

黃仁勳說，輝達硬體大到不容易跨境走私，該公司客戶也了解法規並自我監控。輝達最新旗艦產品以整合系統形式銷售，最多可能包含72顆圖形處理器及36顆處理器，要價數百萬美元。

黃仁勳說：「沒有任何AI晶片轉賣的證據，這些系統既大又重，Grace Blackwell系統重量逼近二公噸，短期內無法把這套系統放進口袋或背包。

更重要的是，輝達產品銷往的國家和企業了解不允許轉賣，大家都想繼續採購輝達業內最先進技術，所以會以非常謹慎的態度自我監控。」