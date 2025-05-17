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「兆元宴」黃仁勳宴請供應商 廣達：今年更強調AI工廠

中央社／ 台北17日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚宴請台灣供應商。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚宴請台灣供應商。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳今晚宴請台灣供應商，與會的廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令表示，黃仁勳今年更強調人工智慧（AI）工廠，未來AI產業不僅硬體會持續進步，軟體也會持續擴展，前景相當看好。

黃仁勳今晚在台北市磚窯古早味懷舊餐廳宴請供應商，與會者包括台積電董事長魏哲家、矽品董事長蔡祺文、廣達董事長林百里、和碩董事長童子賢、緯創董事長林憲銘、宏碁董事長陳俊聖、華碩董事長施崇棠、英業達董事長葉力誠、聯發科執行長蔡力行、鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟等人，身價合計破兆元，被外界形容為「兆元宴」。

餐敘結束後，楊麒令走出餐廳接受媒體採訪時表示，黃仁勳今天聊了一下未來產業的發展，特別提到一些AI工廠的事情；黃仁勳強調硬體只是其中之一，在硬體之上還有很多成長領域。

楊麒令分析，AI工廠分為好幾個層面，底層架構包括伺服器、儲存設備、網通交換器等，上層則有軟體相關技術與合作夥伴。垂直領域需要的AI應用，包含很多的軟體堆疊，而AI工廠是一個很完整的解決方案。

楊麒令指出，當大量數據進入AI工廠後，能夠產生智慧產出和大量的Token（運算單元），這正是AI工廠的精華所在。黃仁勳所說的AI工廠不僅限於製造層面，而是把資料中心視為更大型的AI工廠。

技嘉集團總經理林英宇說明，黃仁勳今天提到目前AI產業正處於發展初期，未來仍有很大發展空間，供應商對於AI生意的發展感到樂觀。今天聚會並未討論關稅議題，整體氣氛良好。

NVIDIA 輝達 黃仁勳

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