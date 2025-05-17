黃仁勳：AI擴張需更大推力 持續為中國大陸打造最佳產品

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚宴請供應商並發表談話，強調AI的擴張需要更大推力及合作夥伴協助，未來AI將如網際網路一樣在全球普及；而中國是很大市場，將持續為中國打造最佳產品，同時遵守美國晶片出口管制規定。

黃仁勳晚宴地點為台北市磚窯古早味懷舊餐廳，儘管午後下起大雨仍吸引大批媒體守候，他刻意從後門進入餐廳，向供應商發表約20分鐘談話，首先提到輝達從早期一路發展到現在量產GB200晶片，AI的擴張需要更大的推動力，如果缺乏合作夥伴的協助，將無法實現目標。

其次，他向供應商表示，AI未來將如同網際網路一樣在全球普及，現階段只是起步，未來將進入更大規模的發展階段，市場也會跟著擴大。

餐敘尾聲，黃仁勳親自送台積電董事長魏哲家上車並接受媒體採訪，他提及，輝達不只在美國和台灣打造AI超級電腦，也會在全球各個地區打造，台灣將會變得非常忙碌；輝達致力於在全球擴大部署AI超級電腦，未來會建造更多。

談到中國市場策略，黃仁勳回應，美國針對中國實施晶片出口管制，輝達必須遵守，但中國是一個很大的市場，對輝達與台積電都很重要，需要好好服務，同時輝達會遵守美國晶片出口管制規定。

黃仁勳表示，輝達進入中國市場已30年且相當投入，會持續為中國市場打造最佳產品。

黃仁勳還稱讚，台積電把技術推展到極致，客戶遍布全球，而魏哲家本人謙遜、勤奮且投入工作，把客戶照顧得很好，也關心台灣發展。黃仁勳預測，全球電子產業未來可能成長10倍，台灣對全球科技和電子產業非常重要，未來不僅會持續，他也沒有打算改變關於台灣的計畫。

黃仁勳強調，台灣供應鏈的生態系相當獨特且無與倫比，輝達自33年前創立以來就與台灣維持長期關係，沒有台灣的科技業和生態系，就不會有現在的輝達。

黃仁勳今天晚宴名單包括台積電董事長魏哲家、矽品董事長蔡祺文、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、光寶科總經理邱森彬、和碩董事長童子賢、緯創董事長林憲銘、宏碁董事長陳俊聖、華碩董事長施崇棠、英業達董事長葉力誠、聯發科執行長蔡力行、鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟等人，餐廳內受邀嘉賓超過30位。