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宴請台灣供應鏈 黃仁勳親送魏哲家離席：以後會非常忙碌

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影／宴請台灣供應鏈 黃仁勳親送魏哲家離開：以後會非常忙碌

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，餐敘近兩小時後，黃仁勳親自送台積電董事長魏哲家（左）離去。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，餐敘近兩小時後，黃仁勳親自送台積電董事長魏哲家（左）離去。記者潘俊宏／攝影

輝達創辦人暨執行長黃仁勳今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，餐敘近兩小時後，黃仁勳親自送台積電董事長魏哲家離去，黃仁勳表示魏哲家以後將會非常忙碌。

黃仁勳親送魏哲家離開餐廳時，兩人彼此很有默契握手道別，黃人詢對媒體表示，包括台灣在內，未來輝達會在全世界建造AI超級電腦，台灣將會變得非常忙碌，至於中國的市場，輝達也會在遵守美國出口管制的前提下為中國打造最好產品。

黃仁勳宴會中仍不時跑出來分贈現場等候民眾及媒體限量的飲料、餐點及冰淇淋等，對於民眾要簽名及合照，黃仁勳大多來者不拒。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，餐敘近兩小時後，黃仁勳親自送台積電董事長魏哲家（左）離去。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，餐敘近兩小時後，黃仁勳親自送台積電董事長魏哲家（左）離去。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，餐敘近兩小時後，黃仁勳親自送台積電董事長魏哲家（左）離去。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，餐敘近兩小時後，黃仁勳親自送台積電董事長魏哲家（左）離去。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，廣達董事長林百里（後左）與副董事長梁次震（右）都出席。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，廣達董事長林百里（後左）與副董事長梁次震（右）都出席。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，餐敘近兩小時後，黃仁勳親自送台積電董事長魏哲家（左）離去。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，餐敘近兩小時後，黃仁勳親自送台積電董事長魏哲家（左）離去。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，黃仁勳表示，台灣以後會非常忙碌。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，黃仁勳表示，台灣以後會非常忙碌。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，餐敘近兩小時後，黃仁勳親自送台積電董事長魏哲家（左）離去。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，餐敘近兩小時後，黃仁勳親自送台積電董事長魏哲家（左）離去。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，黃仁勳表示，台灣以後會非常忙碌。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，黃仁勳表示，台灣以後會非常忙碌。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，餐敘近兩小時後，黃仁勳親自送台積電董事長魏哲家（左）離去。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，餐敘近兩小時後，黃仁勳親自送台積電董事長魏哲家（左）離去。記者潘俊宏／攝影

NVIDIA 輝達 黃仁勳

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