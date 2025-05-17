影／宴請台灣供應鏈 黃仁勳親送魏哲家離開：以後會非常忙碌

輝達創辦人暨執行長黃仁勳今晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，餐敘近兩小時後，黃仁勳親自送台積電董事長魏哲家離去，黃仁勳表示魏哲家以後將會非常忙碌。

黃仁勳親送魏哲家離開餐廳時，兩人彼此很有默契握手道別，黃人詢對媒體表示，包括台灣在內，未來輝達會在全世界建造AI超級電腦，台灣將會變得非常忙碌，至於中國的市場，輝達也會在遵守美國出口管制的前提下為中國打造最好產品。

黃仁勳宴會中仍不時跑出來分贈現場等候民眾及媒體限量的飲料、餐點及冰淇淋等，對於民眾要簽名及合照，黃仁勳大多來者不拒。