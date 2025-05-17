黃仁勳宴請供應鏈夥伴 業者關注輝達中東大單：盼共同進軍市場

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚間宴請台灣供應鏈夥伴，他向現場媒體介紹這是「全世界最令人驚艷的執行長們」（The world's most amazing CEOs）。光寶科總經理邱森彬今天則表示，希望能與輝達一起爭取中東的訂單。

儘管今天午後開始下起大雨，不過依然吸引大批媒體在黃仁勳晚宴地點磚窯古早味懷舊餐廳外守候，他特意經由後門進入發表談話，之後與供應商們走出餐廳合影。

黃仁勳今天晚宴名單，包括台積電董事長魏哲家、矽品董事長蔡祺文、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、光寶科總經理邱森彬、和碩董事長童子賢、緯創董事長林憲銘、宏碁董事長陳俊聖、華碩董事長施崇棠、英業達董事長葉力誠、聯發科執行長蔡力行、鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟等人，目測黃仁勳本次宴請人數超過30位。

去年缺席的仁寶，這次首度現身晚宴，由董事長陳瑞聰親自出席。

黃仁勳剛結束中東之旅，他日前曾表示，美國總統川普（Donald Trump）親自前往當地宣布中東將採購輝達人工智慧（AI）晶片，對川普而言是一項巨大的成功。

光寶科總經理邱森彬宴會前受訪時指出，最近正準備按照客戶要求配貨GB300，他最關注是輝達在中東拿到大訂單，希望能爭取合作，也希望能與輝達擴大合作，並有機會共同進軍中東市場。

廣達資深副總暨雲達科技總經理楊麒令提到，與輝達的合作一直都在擴大，因為AI需求一直都很強勁；至於是否考慮與輝達一起前進中東，楊麒令回應，很多消息還不是很明確，且近期關稅則要靜待其變。由於去年黃仁勳曾到電腦展攤位參觀，楊麒令表示，今年黃仁勳也有機會來電腦展攤位逛展。