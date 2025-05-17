第三度選在「磚窯古早味懷舊餐廳」 黃仁勳宴請科技業老闆

輝達創辦人暨執行長黃仁勳今晚第三度選擇在「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，黃仁勳先與每位與會者先行致意並致詞，隨後與身價破兆的科技業老闆一起大合照。

雖然台北今天天候不佳，包括台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、鴻海董事長劉揚偉、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、宏碁董事長陳俊聖、光寶總經理邱森斌、去年缺席的仁寶董事長陳瑞聰等都親自出席。現場也聚集許多粉絲在餐廳外與黃仁勳合影要簽名，黃仁勳也拿出飲料及餐點給守候的民眾及媒體。