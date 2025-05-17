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「兆元宴」三度包場古早味餐廳 黃仁勳宴請供應鏈大咖

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黃仁勳「兆元宴」三度包場古早味餐廳 宴請供應鏈大咖

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（左三），今天傍晚第三度選擇在「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請供應鏈夥伴。圖／摘自「磚窯古早味 - 敦南店」FB粉絲團
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（左三），今天傍晚第三度選擇在「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請供應鏈夥伴。圖／摘自「磚窯古早味 - 敦南店」FB粉絲團

輝達NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，今天傍晚第三度選擇在「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請供應鏈夥伴，與會重量級貴賓身價合計「破兆元」。雖然台北今天天候不佳，雨勢始終沒停，但包括廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、鴻海董事長劉揚偉、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、宏碁董事長陳俊聖、光寶總經理邱森斌、去年缺席的仁寶董事長陳瑞聰…等都親自出席，包括昨天晚上才一起吃過飯的台積電董事長魏哲家也到了。

媒體與眾多熱情的「追勳」民眾，今天下午五點不到就在雨中聚集於餐廳前面。黃仁勳在下午六點多與供應鏈夥伴完成大合照之後，還刻意留在現場，悉心分送飲料與飲水給現場的民眾與守候多時的媒體。

「磚窯古早味懷舊餐廳」位於敦化南路一段、近八德路口，創立於2011年，主打台灣傳統古早味台菜，外牆由紅磚瓦打造，牆面掛著復古電影海報，店內透過排排站的大同寶寶、黑松汽水鐵招牌、維妙維肖的尪仔仙，營造出台灣五、六○年代的生活氛圍。對於1963年出生的黃仁勳來說，這樣的空間鋪陳與擺設，恰恰呼應了他幼時在台灣的生活記憶。

餐廳供應多款經典台菜，根據「磚窯古早味懷舊餐廳」官網，店裡單點菜色當中最入門的「高麗菜、地瓜葉」都是160元，黃仁勳必點的「老皮嫩肉280元」、「白斬雞580元」、「豆酥鱈魚620元」、「芋頭米粉湯520元（小）／880元（大）」；辦桌桌菜則有8000、10000、12000元（每桌10人）三種選擇，價格算是相當親民。

據了解，這是黃仁勳第三度邀請供應鏈大廠在「磚窯古早味懷舊餐廳」用餐，不僅黃仁勳必點的「豆酥鱈魚、蝦仁炒蛋、老皮嫩肉、芋頭米粉湯、筍絲控肉、白斬雞」等菜色受到矚目；今年元月舉辦「兆元宴」時，桌上的2025年度禮盒特別版「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」，也引發網友熱議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

白斬雞。圖／摘自「磚窯古早味 - 敦南店」FB粉絲團
白斬雞。圖／摘自「磚窯古早味 - 敦南店」FB粉絲團
「磚窯古早味懷舊餐廳」主打台灣傳統古早味台菜。圖／摘自「磚窯古早味 - 敦南店」FB粉絲團
「磚窯古早味懷舊餐廳」主打台灣傳統古早味台菜。圖／摘自「磚窯古早味 - 敦南店」FB粉絲團
餐廳內排排站的大同寶寶，營造出台灣五、六○年代的生活氛圍。圖／摘自「磚窯古早味 - 敦南店」FB粉絲團
餐廳內排排站的大同寶寶，營造出台灣五、六○年代的生活氛圍。圖／摘自「磚窯古早味 - 敦南店」FB粉絲團
豆酥鱈魚。圖／摘自「磚窯古早味 - 敦南店」FB粉絲團
豆酥鱈魚。圖／摘自「磚窯古早味 - 敦南店」FB粉絲團
芋頭米粉湯。圖／摘自「磚窯古早味 - 敦南店」FB粉絲團
芋頭米粉湯。圖／摘自「磚窯古早味 - 敦南店」FB粉絲團

NVIDIA 輝達 黃仁勳

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