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仁寶沒缺席了！董座陳瑞聰親赴黃仁勳「兆元宴」現場寸步難行

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
相較於去年的「兆元宴」，今年因天候不佳，台北市傍晚下起傾盆大雨，大批媒體不得不擠在騎樓下，現場幾乎寸步難行，但仍難減黃仁勳的人氣魅力。路透資料照
相較於去年的「兆元宴」，今年因天候不佳，台北市傍晚下起傾盆大雨，大批媒體不得不擠在騎樓下，現場幾乎寸步難行，但仍難減黃仁勳的人氣魅力。路透資料照

科技大佬，這場「兆元宴」吸引大批媒體在店家門口冒雨守候，包括和碩（4938）董事長童子賢、緯創（3231）董事長林憲銘、英業達（2356）會長葉國一、仁寶（2324）董事長陳瑞聰、光寶（2301）總經理邱森斌都已提早到場；其中，去年缺席的仁寶，這次首度現身兆元宴，由董事長陳瑞聰親自出席。

相較於去年的「兆元宴」，今年因天候不佳，台北市傍晚下起傾盆大雨，大批媒體不得不擠在騎樓下，現場幾乎寸步難行，但仍難減黃仁勳的人氣魅力。

據悉，黃仁勳日前曾表示，由於輝達成長快速，團隊工程師人數持續增加，台灣辦公室已變得太小，因此將在台灣尋找新的總部，透過更大的辦公室來容納不斷擴增的團隊。

外界猜測，輝達在台灣的總部很可能設在北士科。黃仁勳預計將在19日主題演講會釋出新總部訊息，他曾指出，台灣這座島上任何地點都是潛在選項，他不想現在先公布，以免破壞驚喜。

NVIDIA 輝達 黃仁勳

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