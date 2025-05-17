輝達台灣總部結果給驚喜 專家：座落「這裡」應可確定

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日下午搭乘私人專機抵達台灣，下周參加台北國際電腦展（COMPUTEX）活動，預計將公布台灣總部選址結果，日前傳出將落腳北士科，儘管北市府尚未證實，僅表示仍在磋商中。不過，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真分析，「未來輝達台灣總部座落在台北市，應是比較可以確定的」，主因在於對員工來說具有交通便利性。

劉佩真指出，目前輝達台灣總部座落地呼聲最高的就屬「北士科T17、T18園區」，而北市府原先對於這部分的規劃便是定調為智慧跨域產業園區，包含AI、雲端運算，或者機器人等相關產業都可以進駐，而其所屬應用領域也相對龐大，且現階段相關台系廠商也已陸續進駐北士科，倘若未來輝達台灣總部也能夠進駐這個區域，不僅對於北市科AI產業串連效果具有加分作用，亦能同步帶動周邊區域發展。

劉佩真並進一步分析北士科特性，她指出，北士科第一圈主要是以辦公大樓為主，第二圈則以商業區域為重，第三圈則包括有住宅部分，也就是說北士科同時具有產業、商業和住宅，是一個能夠自給自足的區域，若輝達在此設立台灣總部，「對於員工來說是有相當便利性」。

不過，劉佩真也提到，目前北士科周邊公共建設方面及對外交通部分，仍在建置當中，倘若現階段進駐，則還是有一些周邊配套需要時間來完成。

儘管輝達台灣總部是否落腳北士科尚未被證實，但劉佩真表示，「未來輝達台灣總部座落在台北市，應是比較可以確定」，先前輝達的研發中心已從內湖遷到南港，據了解便是著眼於員工對於交通便利性的需求，因此研判員工還是希望總部能夠設在台北市，而除了交通的考量外，輝達台灣總部若設在台北市，同時也可以跟南港的研發中心，在人才互相交流或者調度上，相對更為方便。

此外，劉佩真還提到，除了北士科，輝達台灣總部落腳地先前還傳出包括台北花博園區、松山機場旁土地，以及南港台電CR-1土地、南港台鐵調度廠等五大潛力地段，雖然他們各自基地都有其優缺點，但交通便利性則都是比較高的。

至於高雄，劉佩真分析，輝達的規劃可能會是比較偏向設置AI實驗室或研發中心，與南台灣的半導體S廊道和高雄市未來的半導體、AI聚落做一個呼應的呈現。