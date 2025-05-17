麵食館變最夯私廚！黃仁勳光顧「鄒記食舖」超難預約 有人脈才吃得到

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，16日晚間與台積電董事長魏哲家在台北市知名私廚「鄒記食舖」餐敘，被譽為全台最難訂的私廚「鄒記食舖」來頭其實不小，因為有錢可能也吃不到。

鄒記食舖位在台北市松山區，與「徐家私廚」、「喜相逢麵館」並列台北三大私廚，餐廳採預約制，店內僅設有2桌，最多容納24人。據悉想訂位鄒記食舖，需有特殊人脈或一定的社經地位，只有老闆娘熟識的人或特殊管道才能預約，餐廳雖然有電話，但基本上幾乎無法撥通，等於有錢卻沒有管道的人也吃不到。

根據《ETToday》報導，鄒記食舖的老闆娘來自杭州，嫁到台灣超過20年，原先從炸醬麵、滷肉飯等小吃起家，在新冠疫情爆發後，將餐廳轉型為私廚，因推出一系列精緻料理，在網路上爆紅，吸引不少政商名流與演藝圈人士前往，包括張忠謀、林百里、魏哲家、黃仁勳、韓國瑜等人，都是座上嘉賓。

鄒記食舖的菜單，約一半會隨著季節更動，其中最多人推薦的菜色是「薺菜春捲」、「花雕黃豆醬燒元蹄」、「油蔥牛舌」、「腐皮筍捲」、和「獨家辣醬」。黃仁勳也表示，自己偏愛魚羹（白鯧米粉湯），每道都搭配獨門辣醬食用，對鄒記食舖的菜色讚不絕口。

鄒記食舖在2020年由麵食館轉為中式私廚，自2021年登榜首屆「500盤」以來，年年都有好菜入榜，並在2021年拿下8盤、2022年拿下10盤、2023年獲得7盤肯定的佳績，並於2024年再奪10盤；其中「薺菜春捲」更是年年都受到好評的人氣菜色。