輝達執行長抵台與台積高層晚餐 黃仁勳：台灣是AI技術中心

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（16）日抵台，台積電（2330）董事長魏哲家率領團隊在台北市私廚包場宴請黃仁勳，黃仁勳晚餐前受訪提到公司正聚焦AI超級電腦系統，成功關鍵是和供應鏈合作。

據了解，聚會席間並未談及美國關稅，不過對於台積電報價，黃仁勳表示，台積電對每個人都是一致且公平，尤其2奈米及以下製程難度高，但非常值得。

黃仁勳昨天下午搭乘私人專機抵達台灣，抵台後行程滿檔，晚間和晶圓代工廠台積電董事長魏哲家團隊約十人在台北市私廚共進晚餐，並預告今日宴請供應鏈夥伴、和張忠謀夫婦晚餐，也將參與世界壯年運動會並擔任聖火手。

黃仁勳下周也將參與2025年台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI 2025，對於展會，他提到，此次將把最先進技術、生態系搬到台北國際電腦展，他將在主題演講揭示最新技術，台灣是全球AI技術的中心。

有關美國川普對等關稅與相關政策，黃仁勳直言，川普要重塑美國供應鏈，這是他的遠見，他做的事是對的，「我會全力協助他」。

外界關注輝達新總部地點，黃仁勳說，新辦公室的地點還沒正式宣布，或許會等到19日主題演講再談一些，台灣任何地點都是潛在選項，他不想現在先公布，以免破壞驚喜。

昨晚魏哲家宴請黃仁勳，台積電副總級高層總動員。除了台積電法務長方淑華和魏哲家一邊交談步入餐廳，隨後台積企業策略發展資深副總經理羅唯仁、台積公司人力資源資深副總經理何麗梅等一併現身。