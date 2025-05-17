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黃仁勳：台灣仍是全球科技生態中心

聯合報／ 記者吳康瑋楊正海、編譯劉忠勇／綜合報導
輝達執行長黃仁勳16日抵台，他直言，即使全球面臨貿易協商、關稅與地緣政治挑戰，當這些重組與調整結束後，台灣仍將會是全球科技生態的中心。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳16日抵台，他直言，即使全球面臨貿易協商、關稅與地緣政治挑戰，當這些重組與調整結束後，台灣仍將會是全球科技生態的中心。記者吳康瑋／攝影

輝達執行長黃仁勳十六日抵台，被問到對台灣的看法，他直言，即使全球面臨貿易協商、關稅與地緣政治挑戰，當這些重組與調整結束後，台灣仍將會是全球科技生態的中心，「我對此非常肯定。這裡有太多聰明、有創新精神的公司，我完全相信台灣會持續蓬勃發展。」

談到川普新政，黃仁勳指出，川普長期以來的願景是要讓美國產業體系朝「重新工業化」來邁進。雖然美國過去一段時間逐漸減少了對製造業的重視，不過，川普的政策正好成功扭轉了這一點。每個國家都需要某種程度的智慧產權、知識密集產業、資訊、藝術、製造業與服務業，想要讓產業平衡發展，唯有讓整個經濟體系向上茁壯才能做到。自己非常支持川普的作法，也認為他這麼做會成功。

黃仁勳行程馬不停蹄，近日才剛拜訪中東並獲得大單合作，對此，他也直言，「團隊正在與沙烏地阿拉伯的AI人工智慧公司Humane進行合作。而藉此次合作，我們不只是會協助當地了解完整AI的基礎架構，也會在幫助沙國建立整體AI生態系，提升當地人口的技能，使當地民眾、專家都更了解AI、並能使用及應用AI。」

與此同時，外媒也報導，輝達計畫在上海設立研發中心，以鞏固在中國大陸市場的競爭力。英國金融時報十六日引述兩位知情人士報導，黃仁勳四月赴上海會見市長龔正，曾討論此一計畫。輝達已在上海租下新辦公空間，不僅容納現有員工，也為未來擴編預做準備。

知情人士說，研發中心將聚焦開發大陸客戶的特定需求，並因應美國出口管制所需滿足的複雜技術條件。不過鑒於智慧財產權轉移至中國涉及法律上的爭議，核心設計和生產作業仍將維持在海外。輝達強調，並未為了符合出口管制規定而將任何繪圖處理器（ＧＰＵ）設計送往中國修改。

黃仁勳此次來台，是為了出席二○二五台北國際電腦展，昨晚一下飛機就先與台積電董事長魏哲家用餐，今天則邀請供應鏈夥伴聚餐，地點訂在他的愛店、懷舊台菜「磚窯古早味懷舊餐廳」，台積電、鴻海、廣達等台灣電子大廠都是座上賓，晚上則會安排跟台積電創辦人張忠謀吃飯。

至於輝達台灣總部落腳北市機會更大了？台北市長蔣萬安昨表示，「魚還在外面游，不要急著收網」，市府這次跟輝達溝通聖火手過程中，希望對方能感受到台北市是非常可靠和可信任夥伴。

NVIDIA 輝達 黃仁勳

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