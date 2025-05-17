AI教父來了 台積、樺漢衝

隨台北國際電腦展（Computex）下周即將登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台所掀起的「仁來瘋」效應，近日已在台股市場逐漸發酵，帶動一波AI投資熱，包括台積電（2330）、樺漢、健策等AI股股價表現相對強勢，預期下周AI股更將有機會躍居帶動台股力拚年線大關的領頭羊。

黃仁勳昨（16）日抵台，今17日將在世壯運擔任「科技代表」聖火手，加上將公布台灣總部落腳地，預料「仁來瘋」熱潮將持續延燒。

法人分析，近來上漲的輝達概念股，不光是黃仁勳來台題材，從財報表現來看，AI伺服器大廠鴻海、廣達、緯創、緯穎；均熱片大廠健策；半導體設備廠漢唐等指標股，首季財報表現亮眼，前四月營收紛紛創高。

在輝達GB 200已放量，第2季可望倍增，下半年還有GB 300的小量出貨，相關個股實屬有「基」之彈。尤以金融市場動盪，供應鏈面臨重組，廠商需要資源跨國擴產，又要對抗關稅成本威脅，領導廠的優勢明顯展現，可望維持大者恆大的格局。

除了AI伺服器相關族群本周表態領漲，由於黃仁勳在3月的GTC大會演說時，已將重點放在機器人，預期此次呼應Computex以AI Next為主題，聚焦智慧運算、機器人，將把重點放在機器人的趨勢及發展上，也使得機器人概念股，成為另一股「仁來瘋」新勢力。