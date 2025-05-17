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黃仁勳抵台 先衝理髮店

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳昨（16）日抵台，首站便前往位於文華東方酒店旁，為他設計髮型的愛店「Manorsalon 」，由老闆王永泰親自為他理髮，而黃仁勳面對大批粉絲的熱情支持，也笑著大方與民眾合影。

事實上，黃仁勳近八年每次返台，都會到固定來到這家Manorsalon剪髮，王永泰坦言，黃仁勳自從2017年11月起，每次返台參加國際電腦展，都會來店裡找他理髮，他每次都會「特地清場」，並準備一間VIP室，讓黃仁勳可以安安靜靜地剪髮，避免被旁人打擾，並且這一剪就剪了七、八年。上次回台時，也帶著家人前來修剪頭髮，因此他自己也替黃媽媽服務過。

王永泰指出，他從2017年開業至今，回憶起自己過去首次看到黃仁勳，他笑稱，「其實當初我並沒有發現他是大老闆」，事實上他在店內給人的印象，一直都是溫和有理，舉止態度謙虛，因此在他為其剪完頭髮後，仍沒有意識到他是擁有全球影響力的科技大老。

他笑稱，當時替黃仁勳剪完頭髮後，他就直接前往當年的國際電腦展，直至這時他才在員工提醒下，認出電視中的那個人的髮型與自己剛剪完的頭髮一模一樣。

NVIDIA 輝達 黃仁勳

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