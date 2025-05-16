輝達黃仁勳、台積電魏哲家團隊晚餐 聚焦AI超級電腦

AI教父輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日抵台後行程滿檔，除了立即飛奔去剪頭毛，晚間並與晶圓代工廠台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家團隊共進晚餐，地點選在台北市私廚「鄒記食舖」，台積電副總級高層總動員。黃仁勳晚餐前受訪提到公司正聚焦AI超級電腦系統，成功關鍵是和供應鏈合作。

業界捕捉到，今晚台積電法務長方淑華和魏哲家一同步入餐廳，隨後台積企業策略發展資深副總經理羅唯仁、台積公司人力資源資深副總經理何麗梅等一併現身。

依據業界捕捉到畫面顯示，除了魏哲家、方淑華、羅唯仁、何麗梅，此次晚餐黃仁勳女兒黃敏珊也出席，台積電方面還有兩位執行副總經理暨共同營運長秦永沛、米玉傑，以及兩位副共同營運長侯永清、張曉強，以及台積財務長兼發言人黃仁昭等9人一起用餐。