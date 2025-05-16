魏哲家包下知名私廚宴請黃仁勳 台積電團隊大陣仗列席

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日抵達台灣，在出機場受訪時即透露今晚將和台積電董事長魏哲家一起共進晚餐，今晚魏哲家包下台北市知名私廚「鄒記食舖」，黃仁勳偕同女兒黃敏珊一同出席，台積電高層也至少7人列席擺出大陣仗歡迎這位重量級大客戶，展現十足的誠意。

今天列席晚宴除黃仁勳及女兒黃敏珊和輝達的團隊外，台積電高層包括魏哲家、人力資源資深副總經理何麗梅、資深副總暨法務長方淑華、資深副總暨財務長黃仁昭、全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強，企業策略發展資深副總經理羅唯仁，以及兩位執行副總經理暨共同營運長秦永沛、米玉傑都出席，為黃仁勳洗塵。

輝達是目前台積電前三大客戶，輝達已率先在台積電亞利桑那州新12吋廠採用4奈米製程投片，並承諾會擴大在亞利桑那州廠投片，也是台積電新增在美國投資千億美元重要推手之一。

目前輝達量產的Blackwell B200及B300 晶片，則在台積電18B廠大量生產，這次輝達強力進軍中東市場，預料也將進一步爭取台積電在產能給予強大支持。