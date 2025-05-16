快訊

大陸籍父子搭橡皮艇偷渡來台 桃園登岸自行報警喊「投奔自由」

和談不到2小時！烏方控俄要求「脫離現實」 1舉動暗示兩國敵意

魏哲家包下知名私廚宴請黃仁勳 台積電團隊大陣仗列席

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AI晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日抵達台灣，在出機場受訪時即透露今晚將和台積電董事長魏哲家一起共進晚餐。記者曾吉松／攝影
AI晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日抵達台灣，在出機場受訪時即透露今晚將和台積電董事長魏哲家一起共進晚餐。記者曾吉松／攝影

AI晶片霸主輝達NVIDIA）執行長黃仁勳今日抵達台灣，在出機場受訪時即透露今晚將和台積電董事長魏哲家一起共進晚餐，今晚魏哲家包下台北市知名私廚「鄒記食舖」，黃仁勳偕同女兒黃敏珊一同出席，台積電高層也至少7人列席擺出大陣仗歡迎這位重量級大客戶，展現十足的誠意。

今天列席晚宴除黃仁勳及女兒黃敏珊和輝達的團隊外，台積電高層包括魏哲家、人力資源資深副總經理何麗梅、資深副總暨法務長方淑華、資深副總暨財務長黃仁昭、全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強，企業策略發展資深副總經理羅唯仁，以及兩位執行副總經理暨共同營運長秦永沛、米玉傑都出席，為黃仁勳洗塵。

輝達是目前台積電前三大客戶，輝達已率先在台積電亞利桑那州新12吋廠採用4奈米製程投片，並承諾會擴大在亞利桑那州廠投片，也是台積電新增在美國投資千億美元重要推手之一。

目前輝達量產的Blackwell B200及B300 晶片，則在台積電18B廠大量生產，這次輝達強力進軍中東市場，預料也將進一步爭取台積電在產能給予強大支持。

NVIDIA 台積電 董事長 輝達 魏哲家 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳抵台第一餐！請台積電董事長魏哲家吃鄒記食舖

蕭美琴出席世壯運蹭熱度？ 府駁斥：主辦單位未告知黃仁勳會到場

黃仁勳專機在松山機場停6天！須繳「2費用」金額曝光

黃仁勳抵台 談關稅戰稱台灣仍是科技生態系核心

相關新聞

黃仁勳、魏哲家共進晚餐 台積電高層大陣仗參與

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚與晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家共進晚餐，設宴台北市私廚「鄒記食舖」...

黃仁勳專機在松山機場停6天！須繳「2費用」金額曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳為參加台北國際電腦展已於16日正式搭機抵台，而黃仁勳此次訪台搭乘的交通工具，跟過去幾次回...

輝達黃仁勳、台積電魏哲家團隊晚餐 聚焦AI超級電腦

AI教父輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日抵台後行程滿檔，除了立即飛奔去剪頭毛，晚間並與晶圓代工廠台積電（2330）董...

魏哲家包下知名私廚宴請黃仁勳 台積電團隊大陣仗列席

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日抵達台灣，在出機場受訪時即透露今晚將和台積電董事長魏哲家一起共進晚餐，今...

黃仁勳抵台第一餐在這宴請魏哲家 一眾台積電高層也入座

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，今日下午搭乘私人專機抵達台灣，晚間前往知名私廚鄒記食舖，與台積電餐敘，包括台積...

黃仁勳近四千萬名表曝！素雅黑T上看兩萬 非一般貴氣

輝達董事長黃仁勳今日再度現身台灣，並迅速成為媒體焦點。事實上，雖然他看似一身輕便黑色造型，貌似前幾日「江南太子」李洙赫的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。