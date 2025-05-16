黃仁勳抵台第一餐在這宴請魏哲家 一眾台積電高層也入座

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，今日下午搭乘私人專機抵達台灣，晚間前往知名私廚鄒記食舖，與台積電餐敘，包括台積電董事長魏哲家、台積電人力資源資深副總經理何麗梅、台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛等，都是座上賓，黃仁勳的女兒黃敏珊也一同出席。

鄒記食舖在2020年由麵食館轉為中式私廚，自2021年登榜首屆「500盤」以來，年年都有好菜入榜，並在2021年拿下8盤、2022年拿下10盤、2023年獲得7盤肯定的佳績，並於2024年再奪10盤；其中「薺菜春捲」更是年年都受到好評的人氣菜色。

黃仁勳明天預計將拜會台積電創辦人張忠謀，並於下周將參與2025年台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI 2025。