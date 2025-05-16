黃仁勳、魏哲家共進晚餐 台積電高層大陣仗參與
AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚與晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家共進晚餐，設宴台北市私廚「鄒記食舖」，台積電高層至少7人一起用餐，擺出大陣仗展現滿滿誠意。
除了輝達團隊之外，今天出席晚宴的台積電高層包括董事長暨總裁魏哲家、人力資源資深副總經理何麗梅、法務長方淑華、財務長黃仁昭、全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強，以及兩位執行副總經理暨共同營運長秦永沛、米玉傑；黃仁勳女兒黃敏珊也共襄盛舉。
黃仁勳在晚餐前受訪表示，輝達正在打造人工智慧（AI）超級電腦，聚焦全新的Blackwell系統，Blackwell今年正逐步放量到很高的水準，成功關鍵是與供應鏈合作，要確認每個人是否已經準備好迎接即將到來的很棒一年。
黃仁勳也透露，明天晚上將與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，「我非常期待見到他」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言