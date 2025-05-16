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黃仁勳近四千萬名表曝！素雅黑T上看兩萬 非一般貴氣
輝達董事長黃仁勳今日再度現身台灣，並迅速成為媒體焦點。事實上，雖然他看似一身輕便黑色造型，貌似前幾日「江南太子」李洙赫的首爾機場造型，但黃仁勳一出手怎麼可能簡單帶過？光他的黑色T恤跟手表便頗有玄機、暗藏品味密碼。
其中他身上的黑色T恤出自英倫品牌Burberry之手，胸前的TB Logo是將品牌創始人Thomas Burberry名字的首字母疊合、創造出的Thomas Burberry Monogram。然目前該款T恤已售完，台灣則有相似的黑色款搭配EKD戰馬騎士圖騰，訂價約自14,200元至21,900元不等。
但更驚人還在黃仁勳今日手上配戴了一只RICHARD MILLE的RM27-05 Rafael Nadal陀飛輪，全球限量80只、訂價更上看約4,000萬。原來這表款是瑞士頂級鐘表品牌RICHARD MILLE與西班牙網球天王Rafael Nadal聯名，使用Carbon TPT® B.4碳纖維，不含表帶前提下約11.5公克，但能抵抗14,000G衝擊力，並寫下最輕、最抗衝擊陀飛輪表款記錄。
尤其Carbon TPT® B.4碳纖維具有像是X造型的迷彩視覺，只有翻到手表背面才能欣賞。一手快4,000萬、而且全球限量80只，連VVIP都不一定能輕易入手，只能說黃仁勳身價與品味不是一般好！
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