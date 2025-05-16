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輝達黃仁勳抵台！親曝「和魏哲家晚餐」 台灣總部地點「這時間」揭曉

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，中午抵台後，直奔髮廊剪頭髮，結束後精神奕奕走出髮廊，老闆王永泰送出髮廊還送可頌給黃仁勳品嚐。記者曾吉松／攝影
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，中午抵台後，直奔髮廊剪頭髮，結束後精神奕奕走出髮廊，老闆王永泰送出髮廊還送可頌給黃仁勳品嚐。記者曾吉松／攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳今日下午搭乘私人專機抵達台灣，他親口證實，今晚會與台積電（2330）董事長魏哲家見面晚餐，接下來也會和台積電創辦人張忠謀夫婦吃飯。至於被問到台灣總部地點，黃仁勳則語帶保留說，要保留驚喜，「下周一再告訴大家」，黃仁勳也預計明日參與世界壯年運動會並擔任聖火手。

黃仁勳私人專機約台灣時間凌晨4時19分從阿布達比起飛，今日下午1時25分抵達松山機場，飛行時間約9小時。他走出機場時穿著黑短袖和黑長褲，臉上略顯疲態，不過面對現場守候大批媒體仍熱情打招呼，打起精神受訪約15分鐘。黃仁勳受訪後隨即用台語直呼好熱要去「剪頭毛」，隨即坐上專車直奔慶城街髮廊。

外傳，黃仁勳今晚將與台積電董事長魏哲家共進晚餐。不過黃仁勳幽默說，地點要保密，因為桌子不夠大能讓大家都跟去。

黃仁勳下周也將參與2025年台北國際電腦展 COMPUTEX TAIPEI 2025，對於展會，他提到，此次將把最先進技術、生態系搬到台北國際電腦展，他將在主題演講揭示最新技術，台灣是全球AI技術的中心。

至於有關美國川普對等關稅與相關政策，黃仁勳直言，川普要重塑美國供應鏈，這是他的遠見，他做的事是對的，「我會全力協助他」。

外界關注輝達新總部地點，黃仁勳說，新辦公室的地點還沒正式宣布，或許會等到19日主題演講再談一些（say a few words），台灣這座島上任何地點都是潛在選項，他不想現在先公布，以免破壞驚喜。

黃仁勳也表示，輝達成長快速，擁有天份的工程師人數持續增加，台灣辦公室已變得太小，需要找到全新、更大的辦公室來容納不斷擴增的團隊。

NVIDIA 台積電 輝達 魏哲家 黃仁勳

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