黃仁勳抵台！下機首站直奔「這間店」大方與粉絲合影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日為參加台北國際電腦展（COMPUTEX）親自抵台，首站便先前往位於文華東方酒店旁，為他設計髮型的愛店「Manorsalon 」，並將由老闆王永泰、化名設計師Ray親自為他剪髮，而黃仁勳面對大批粉絲的熱情支持，也笑著大方與民眾合影，面對剪完頭髮之後，有什麼安排？他透露，今晚有點忙，主要是安排跟台積電（2330）總裁魏哲家相聚、一起吃晚餐，至於大家關係他會去哪裡聚餐，他則暫不透露，並直言「我不能告訴你在哪吃，因為你會跟來，我覺得那張桌子不夠大」。
事實上，黃仁勳近8年間每次返台，都會到固定來到這家Manorsalon剪髮，而設計師王永泰坦言，AI教父黃仁勳自從2017年11月起，每次返台參加國際電腦展，都會來店裡找他剪頭髮，他每次都會「特地清場」，並準備一間VIP室，讓黃仁勳可以安安靜靜地剪髮，避免被旁人打擾，並且這一剪就剪了7、8年，而今年是兩人相識以來的第8年，他們也因此機緣成為好友，甚至他在去年1月、上次回台時，也帶著家人前來修剪髮型，他分享，因此自己也替黃媽媽剪過頭髮。
王永泰指出，他從2017年開業至今滿8第年，回憶起自己過去首次看到黃仁勳，他笑稱，「其實當初我並沒有發現他是大老闆」，事實上他在店內給人的印象，一直都是非常的溫和有理，舉止態度都非常的謙虛，因此在自己為其剪完頭髮後，都仍沒有意識到他是擁有龐大影響力、名聲遍布全球的科技大老。他笑稱，自己當時替黃仁勳剪完頭髮後，他就直接前往參加當年的國際電腦展，直至這時他才在員工的提醒下，認出電視中的那個人的髮型與自己剛剪完的頭髮一模一樣。
王永泰分享，雖然兩人自2017年以來，已認識大約8年的時間，不過事實上這段聯繫曾在2019年，因疫情中斷1、2年，不過由於兩人已建立起深厚的默契，因此黃仁勳在2022年疫情稍緩、解封之後，便再度來找他修剪頭髮，他透露，自己每次替黃仁勳服務的時間，差不多為一個半小時，過去他在剪髮時，也都會順道進行染髮，不過這個習慣在疫情結束後，就未再繼續下去，他近年都只有進行修剪而已，大家從照片上就可以對比出來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言