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輝達黃仁勳飛抵台北松山 出機場就幫熱情的粉絲簽名

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）今天下午搭專機飛抵台北松山機場，一下機便親切受訪、與民眾互動，熱情的幫忙粉絲一次簽了8顆簽名球，還開玩笑的用台語向粉絲說「你不可拿去賣喔！」。記者林俊良／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）今天下午搭專機飛抵台北松山機場，一下機便親切受訪、與民眾互動，熱情的幫忙粉絲一次簽了8顆簽名球，還開玩笑的用台語向粉絲說「你不可拿去賣喔！」。記者林俊良／攝影

剛結束中東行程，輝達創辦人暨執行長黃仁勳今天下午搭專機飛抵台北松山機場，一下機便親切受訪、與民眾互動，熱情幫忙粉絲簽名。但似乎因為天氣炎熱，未見招牌「黑色皮衣」，他穿著黑色T恤、黑褲簡潔造型，在多名保鏢陪同下步出松山機場商務中心大門。

黃仁勳受訪時透露，他下一站將先去「剪頭髮」，晚間會與台積電董事長魏哲家共進晚餐。他也預告，週一（19日）的COMPUTEX演講，將會有許多重大消息公布。

剛結束中東行程，輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右二）下午搭專機飛抵台北松山機場，他穿著黑色T恤、黑褲簡潔造型，在多名保鏢陪同下步出松山機場商務中心大門。記者林俊良／攝影
剛結束中東行程，輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右二）下午搭專機飛抵台北松山機場，他穿著黑色T恤、黑褲簡潔造型，在多名保鏢陪同下步出松山機場商務中心大門。記者林俊良／攝影
幸運的粉絲被輝達創辦人暨執行長黃仁勳一次簽了8顆簽名球，和一張開球的照片。記者林俊良／攝影
幸運的粉絲被輝達創辦人暨執行長黃仁勳一次簽了8顆簽名球，和一張開球的照片。記者林俊良／攝影
剛結束中東行程，輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）下午搭專機飛抵台北松山機場，他穿著黑色T恤、黑褲簡潔造型，在多名保鏢陪同下步出松山機場商務中心大門。記者林俊良／攝影
剛結束中東行程，輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右）下午搭專機飛抵台北松山機場，他穿著黑色T恤、黑褲簡潔造型，在多名保鏢陪同下步出松山機場商務中心大門。記者林俊良／攝影

NVIDIA 輝達 黃仁勳

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