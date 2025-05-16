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輝達黃仁勳飛抵台北松山 出機場就幫熱情的粉絲簽名
剛結束中東行程，輝達創辦人暨執行長黃仁勳今天下午搭專機飛抵台北松山機場，一下機便親切受訪、與民眾互動，熱情幫忙粉絲簽名。但似乎因為天氣炎熱，未見招牌「黑色皮衣」，他穿著黑色T恤、黑褲簡潔造型，在多名保鏢陪同下步出松山機場商務中心大門。
黃仁勳受訪時透露，他下一站將先去「剪頭髮」，晚間會與台積電董事長魏哲家共進晚餐。他也預告，週一（19日）的COMPUTEX演講，將會有許多重大消息公布。
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