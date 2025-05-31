世壯運畫句點 2年後「關西再見」

二○二五雙北世界壯年運動會昨晚閉幕，交棒給下屆主辦日本關西。新北市長侯友宜說，運動為人生創造無限的可能，他要為這次勇於上場的人點讚，也感謝中央地方合作，實現這場跨國際的賽事。

世壯運昨晚在新北市美術館辦閉幕典禮，在「We are the World」的主題下，這場歷時十四天、一○七國逾二萬五千名選手與隊職員參與的國際體育盛會畫下句點。

國際壯年運動總會（ＩＭＧＡ）會長Sergii Bubka感謝來自全球的壯年選手展現運動無界、人生無限的精神，也肯定雙北合力舉辦這場國際賽會所展現的專業與溫度。

侯友宜說，他參加世壯運慢速壘球賽事，從不熟悉規則到上場揮棒、衝刺、撲壘，真的很開心。讓他驚訝的是，神駒隊成員年齡總和超過四四○歲，還有一○五歲標槍金牌，九十一歲地表最速爺爺，八十八歲噴射機阿嬤，全民參與、終身運動的概念成就了這些感動。

「這是奧運看不到、專屬二○二五雙北世壯運的感動回憶」。台北市長蔣萬安說，人人都可感受競技的刺激體驗運動的美好，說出「我運動，故我在」，世壯運點燃運動魂，讓他想起開幕式桌球選手莊智淵說的，「你不一定會當運動員一輩子，但你可以喜歡運動一輩子」。

ＩＭＧＡ會旗交接給關西世壯運組委會會長松本正義後，他邀大家參加兩年後的關西世壯鄉運，他預告將參加一百公尺短跑，強調日本有很多活力熟齡族群，等待大家挑戰。

在世壯運主題曲主唱葛西瓦、Energy等登場表演後，四分卅秒的璀璨焰火緊接著點亮夜空，眾人互道「關西再見」。