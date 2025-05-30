雙北世壯運今落幕 IMGA總會長讚「激勵人心」
2025雙北世界壯年運動會今晚落幕，國際壯年運動總會（IMGA）總會長Sergii Bubka近日接受主辦單位採訪時，他分享這段期間的觀察，用一個字總結，這是一場「激勵人心」的盛會，把世壯運提升到更高的層次。
世壯運5月17日至30日，為期14天，賽會規畫涵蓋35個運動種類、57個比賽項目，使用全台7縣市61座競賽場館，吸引107個國家、超過2萬5千名選手與隊職員參與，參賽達4萬8千人次，是雙北市歷來規模最大的國際綜合性運動賽會。
Bubka日前接受主辦單位採訪時，首先肯定本屆世壯運的總體表現，「我覺得這是一場非常棒的賽事，你們把世壯運提升到更高的層次。」
他認為，這屆世壯運是一場規畫完善的賽事，「不論是場地、服務、專業管理的執行、成功的比賽、裁判等，都讓人印象深刻，這是非常正面的感受。」
Bubka給予競賽場館高度評價，場館皆具高水準，加上城市賽事氛圍的營造，「我認為這的確是最高水準的呈現。」此次賽事為在地民眾提供許多機會，去嘗試不同的運動、成為導覽員及參與賽事。
他也強調這屆賽事成功地發揮了壯年運動的精神，「我認為讓民眾了解運動在他們生活中可以扮演什麼樣的角色這件事，會是世壯運留給民眾的一項非常重要的資產。謝謝你們。」
參與賽事過程中，IMGA也與來自世界各地、參與不同項目的選手進行交流。Bubka提及，選手皆對世壯運印象非常好，「他們都非常高興的說，這是有史以來最棒的世壯運。要我向主辦單位問候並表達謝意，這真的是辦得很成功的比賽。」
Bubka分享在參與賽事之際，特別走訪國立故宮博物院及傳統藝術中心，感受各縣市的樣貌與欣賞美麗的文物，也有機會了解在地民眾生活的型態，令人相當難忘。
被問及對雙北世壯運的感想，Bubka肯定地說，「對於本屆的雙北世壯運，我用一個字來總結，這是一場『激勵人心』的盛會！」
Bubka說，他所遇見每一位來自城市的人、從組委會到志工，每一位都是全力以赴，永遠帶著笑容、非常友善，並且竭盡全力以最好的方式來接待他們以及所有來自世界各地的選手。這也為他們帶來與城市更緊密連結的機會、學習更多、交到更多新朋友。「你們做得非常好，恭喜你們！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言