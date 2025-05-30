雙北世壯運今落幕 IMGA總會長讚「激勵人心」

2025雙北世界壯年運動會今晚落幕，國際壯年運動總會（IMGA）總會長Sergii Bubka近日接受主辦單位採訪時，他分享這段期間的觀察，用一個字總結，這是一場「激勵人心」的盛會，把世壯運提升到更高的層次。

世壯運5月17日至30日，為期14天，賽會規畫涵蓋35個運動種類、57個比賽項目，使用全台7縣市61座競賽場館，吸引107個國家、超過2萬5千名選手與隊職員參與，參賽達4萬8千人次，是雙北市歷來規模最大的國際綜合性運動賽會。

Bubka日前接受主辦單位採訪時，首先肯定本屆世壯運的總體表現，「我覺得這是一場非常棒的賽事，你們把世壯運提升到更高的層次。」

他認為，這屆世壯運是一場規畫完善的賽事，「不論是場地、服務、專業管理的執行、成功的比賽、裁判等，都讓人印象深刻，這是非常正面的感受。」

Bubka給予競賽場館高度評價，場館皆具高水準，加上城市賽事氛圍的營造，「我認為這的確是最高水準的呈現。」此次賽事為在地民眾提供許多機會，去嘗試不同的運動、成為導覽員及參與賽事。

他也強調這屆賽事成功地發揮了壯年運動的精神，「我認為讓民眾了解運動在他們生活中可以扮演什麼樣的角色這件事，會是世壯運留給民眾的一項非常重要的資產。謝謝你們。」

參與賽事過程中，IMGA也與來自世界各地、參與不同項目的選手進行交流。Bubka提及，選手皆對世壯運印象非常好，「他們都非常高興的說，這是有史以來最棒的世壯運。要我向主辦單位問候並表達謝意，這真的是辦得很成功的比賽。」

Bubka分享在參與賽事之際，特別走訪國立故宮博物院及傳統藝術中心，感受各縣市的樣貌與欣賞美麗的文物，也有機會了解在地民眾生活的型態，令人相當難忘。

被問及對雙北世壯運的感想，Bubka肯定地說，「對於本屆的雙北世壯運，我用一個字來總結，這是一場『激勵人心』的盛會！」