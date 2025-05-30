影／氣氛熱烈…4分半璀璨煙火 為雙北世壯運畫下完美句點
2025雙北世界壯年運動會晚間在新北市美術館戶外園區舉行閉幕典禮，為精彩的國際體育盛會畫下精彩句點。閉幕典禮以「We Are the World」為主題，現場氣氛熱烈，最終施放長達4分半的璀璨煙火，為這場賽事劃下了完美的句點。
夜幕低垂之際，隨主舞台表演的進入尾聲之際，正前方的大漢溪高灘地成為眾所矚目的焦，一發發煙火自此處射向夜空，瞬間綻放出絢麗斑斕的花朵，照亮了整個鶯歌的夜空。空中璀璨的煙火與三鶯之心的王者之仗等，象徵鶯歌陶藝文化的巨型雕塑相映成趣。
這些劃破天際的煙火，不僅向來自世界各地的參賽選手們致敬，更象徵著運動家們在賽場上所展現出的熱情。世壯運選手的活力與熱情；也如同煙火的璀璨，將會持續在所有參與者的心中閃耀。
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